Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम शुरू, पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से पूछा- 10 टॉपर का नाम याद है क्या?

PPC 2026 LIVE| PM Modi Interaction with Students Today​: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन को संबोधित कर रहे हैं. 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से पीएम मोदी स्टूडेंट्स से बातचीत कर रहे हैं. PPC 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने की समस्या का तरीका बता रहे हैं. पिछले कुछ सालों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाता है. इस दौरान छात्र और अभिभावक समेत शिक्षकों से पीएम मोदी बातचीत करते हैं. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों को तनाव को दूर करने का न सिर्फ गुरुमंत्र देंगे बल्कि अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे और छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं. विभिन्न प्लेटफॉर्म पर परीक्षा पे चर्चा का प्रसारण किया जा रहा है. आइए पीएम मोदी के छात्रों से बातचीत के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की हर अपडेट्स यहां देते हैं.

