Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम शुरू, पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से पूछा- 10 टॉपर का नाम याद है क्या?

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम शुरू, पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से पूछा- 10 टॉपर का नाम याद है क्या?

PPC Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: आज यानी 6 फरवरी, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं. इस 9वें एडिशन PPC कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान पीएम मोदी से स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:31 AM IST
Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE PM Modi Interaction with Students
LIVE Blog

PPC 2026 LIVE| PM Modi Interaction with Students Today​: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन को संबोधित कर रहे हैं. 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से पीएम मोदी स्टूडेंट्स से बातचीत कर रहे हैं. PPC 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने की समस्या का तरीका बता रहे हैं. पिछले कुछ सालों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाता है. इस दौरान छात्र और अभिभावक समेत शिक्षकों से पीएम मोदी बातचीत करते हैं. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों को तनाव को दूर करने का न सिर्फ गुरुमंत्र देंगे बल्कि अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे और छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं. विभिन्न प्लेटफॉर्म पर परीक्षा पे चर्चा का प्रसारण किया जा रहा है. आइए पीएम मोदी के छात्रों से बातचीत के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की हर अपडेट्स यहां देते हैं.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026 Date and Time: कितने बजे ‘परीक्षा पे चर्चा’ करेंगे PM मोदी? 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे शामिल

 

Add Zee News as a Preferred Source
06 February 2026
10:20 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: 10 टॉपर्स का नाम याद है क्या?

सवाल:- बोर्ड का एग्जाम या स्कूल का कोई एग्जाम देते हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते हैं या अपने आपसे देखते हैं कि ये जरूरी सवाल होंगे? तो ऐसे में क्या करें?

जवाब:- आपने अखबार देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि इस बार का पेपर बहुत कठिन रहा या शिक्षकों द्वारा कहा जाता है कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखें. ये सब कहते हुए पीएम मोदी ने पिछले 10 साल के एग्जाम पेपर को बीमारी बताया उन्होंने आगे कहा कि खुद को सीमित न रखें. मैं भी अपने समय से सुनता आया हूं कि परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले साल के पेपर, सैंपल पेपर आदि से तैयारी करना सही है. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए सही टॉपिक पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है वो फिर आज के हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते हैं और पिछले सालों के सवालों में उलझे रहते हैं. पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि 'जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बनाएं, उसके लिए जीवन को तैयार करना है. शिक्षा एक माध्यम है और शिक्षा के माध्यम से खुद को तैयार करना है. हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं.'

10:15 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: परीक्षा पे चर्चा का पहला सवाल

सवाल:- परीक्षा पैटर्न को लेकर गुजरात की सानवी छात्रा ने पीएम मोदी से सवाल किया. उन्होंने पूछा की शिक्षकों से लेकर पैरेंट्स तक एग्जाम पैटर्न को लेकर अलग-अलग राय देते हैं. ऐसे में क्या करें समझ नहीं आता है?

जवाब:- इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि वो जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें भी अलग-अलग लोगों ने राय दी थी. आगे कहा कि आपको पहले अपने एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करनी होगी लेकिन किसी के कहने पर न जाइए, अपने अनुभव से पैटर्न को अपनाएं. इसके बाद खुद तय करें कि परीक्षा का कौन सा पैटर्न सही है. आगे ये भी कहा कि उन्होंने भी परीक्षा पे चर्चा के पैटर्न को हर साल बदलने की कोशिश की और इस साल अलग-अलग शहरों में जाकर परीक्षा पे चर्चा की.

09:55 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: बस कुछ ही देर में परीक्षा पे चर्चा शुरू...

बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. साल 2018 से लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है. इस साल 4.50 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया है. 6 फरवरी को सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा. 9वें एडशिन में पीएम मोदी देश के अलग-अलग स्कूलों के बच्चों से बातचीत करेंगे.

09:11 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: कैसे और कहां से देखें परीक्षा पे चर्चा की LIVE Streaming

परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए. दूरदर्शन, डीडी इंडिया, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज चैनल देख सकते हैं. Mygov पर भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को प्रसारण किया जाएगा. देखने के अलावा इसे सुन भी सकते हैं. ऑल इंडिया रेडियो पर भी परीक्षा पे चर्चा 2026 को प्रसारण किया जाएगा. इस दौरान स्टूडेंट्स से पीएम मोदी बातचीत करते सुनाई और दिखाई देंगे.

08:40 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: 2018 में पीएम मोदी का पहला ‘परीक्षा पे चर्चा’ 

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 16 फरवरी 2018 को परीक्षा पे चर्चा का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसका उद्देश्य परीक्षाओं का तनाव मुक्त बनाना और एग्जाम को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया लेकर आया है. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और करियर से संबंधित टॉपिक पर खुलकर बातचीत करते हैं.

07:40 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: छात्रों के साथ इंटरेक्टिव सेशन  

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को 6 फरवरी, शुक्रवार को 'परीक्षा पे चर्चा' के स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए इनवाइट किया. परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) के नौवें संस्करण का उद्देश्य तनाव मुक्त परीक्षाओं और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है. इस साल पीएम ने गुजरात के देव मोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग समेत कई जगहों से परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किए.

07:25 AM

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम 9वां एडिशन

पिछले कुछ सालों से परीक्षा से पहले पीएम मोदी का खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया जाता है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करते हैं. इस बार का परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम 9वां एडिशन है. परीक्षा के तनाव को कम करने के अलावा अन्य खास टॉपिक पर पीएम चर्चा करेंगे और स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए प्रेरित करेंगे.

