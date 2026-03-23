Rajasthan Board RBSE Class 10th Result 2026 Live: बेसब्री से इंतेजार कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड के 10 लाख छात्र! कॉपियों की जांच पूरी, आज आ सकता है रिजल्ट

RBSE Class 10th Result 2026 Live Updates: राजस्थान बोर्ड 10वीं की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और परिणाम मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है. छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रोल नंबर के जरिए चेक कर सकेंगे.
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Rajasthan RBSE 10th Class Result 2026 Live Updates: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. विद्यार्थी अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे. हालांकि, बोर्ड या शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए आज रिजल्ट आने को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है. आमतौर पर बोर्ड नतीजे जारी होने से एक दिन पहले तारीख घोषित कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है.
आरबीएसई ने 10वीं का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त कर लिया है. बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है. लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण रिजल्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका. बोर्ड का प्रयास था कि रिजल्ट 20 मार्च तक जारी हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया.
राजस्थान बोर्ड का 10वीं रिजल्ट मार्च के अंत या उसके बाद कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है. छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. रोल नंबर डालकर सब्मिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे प्रिंट करना भी जरूरी है. अगर मार्च में रिजल्ट आता है, तो यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि पहले नतीजे हमेशा मई में घोषित होते थे.
राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2026 में इस बार कुल 10,68,078 छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया था. इन परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किया गया था.
राजस्थान बोर्ड 10वीं के 11 लाख छात्रों का इंतजार अब किसी भी क्षण खत्म हो सकता है, क्योंकि बोर्ड आज यानी 23 मार्च या अधिकतम 25 मार्च तक नतीजों का ऐलान कर सकता है. जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी, छात्र भारी ट्रैफिक और वेबसाइट क्रैश की समस्या से बचने के लिए राजस्थान बोर्ड की मुख्य वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा वैकल्पिक पोर्टल rajresults.nic.in का उपयोग कर सकते हैं.
राजस्थान बोर्ड 2025 के नतीजों पर नजर डालें, तो सफलता का ग्राफ काफी शानदार रहा था. पिछले साल 29 मई को घोषित हुए परिणामों में कुल 93.60 फीसदी छात्र पास हुए थे. आंकड़ों में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी थी, जहां लड़कियों की पासिंग प्रतिशत 94.08 थी, और वहीं 93.16 फीसदी लड़के पास हुए थे.
जो परीक्षार्थी किन्हीं एक या दो विषयों में 33 फीसदी से कम अंक ला पाते हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा एक संजीवनी की तरह काम करेगी, जिससे उन्हें अपना साल बचाने का एक अंतिम अवसर मिल सकेगा.
राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा में सफलता पाने के लिए छात्रों को सभी विषय में व्यक्तिगत रूप से और कुल योग में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है. बोर्ड के कड़े नियमों के अनुसार, यदि कोई छात्र थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में इस निर्धारित आंकड़े को छूने में सफल रहता है, तभी उसे पास किया जाएगा.
इंटरनेट न होने या सर्वर डाउन होने पर छात्र SMS सेवा का उपयोग करके भी अपनी मार्कशीट अपने मोबाइल पर मंगवा सकते हैं, ताकि रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए.
राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित होते ही जब लाखों छात्र एक साथ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, तो भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के स्लो होने या क्रैश होने की संभावना बनी रहती है. ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे वैकल्पिक वेबसाइट rajresults.nic.in पर जाकर भी अपना रोल नंबर दर्ज कर तुरंत परिणाम देख सकते हैं.