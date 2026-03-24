RBSE Board Result 2026 (Today) LIVE Updates: आज राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट करेगा जारी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के परिणामों की भी घोषणा करेंगे शिक्षा मंत्री

RBSE Rajasthan Board Result 2026 LIVE Updates: लंबे समय का इंतजार आज खत्म हो जाएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर द्वारा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. इसके साथ-साथ 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा भी की जाएगी. नतीजे घोषित होने के बाद राजस्थान बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट को भी साझा करेगा. इस साल 2026 बोर्ड परीक्षा में करीब 10.68 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए है और सभी को बेसब्री से परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. कितने बजे तक 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. कब और कैसे राजस्थान बोर्ड रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. कक्षा 8वीं का राजस्थान बोर्ड रिजल्ट कितने बजे घोषित करेगा?

राजस्थान में 5वीं बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज के इस राजस्थान बोर्ड रिजल्ट लाइव के माध्यम से जान सकेंगे. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे. 24 मार्च, मंगलवार को दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. आइए राजस्थान बोर्ड रिजल्ट लाइव के जरिए संबंधित अपडेट्स जानते हैं.