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RBSE Board Result 2026 (Today) LIVE Updates: आज राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट करेगा जारी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के परिणामों की भी घोषणा करेंगे शिक्षा मंत्री

RBSE Rajasthan Board Result 2026 LIVE Updates: आज यानी 24 मार्च 2026 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 5वीं और 8वीं कक्षाओं के परिणाम भी घोषित करेंगे. आइए राजस्थान बोर्ड रिजल्ट लाइव के माध्यम से 5वीं, 8वीं और 10वीं के परिणामों को लेकर अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:02 AM IST
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RBSE Rajasthan Board Result 2026 LIVE Updates
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RBSE Rajasthan Board Result 2026 LIVE Updates: लंबे समय का इंतजार आज खत्म हो जाएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर द्वारा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. इसके साथ-साथ 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा भी की जाएगी. नतीजे घोषित होने के बाद राजस्थान बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट को भी साझा करेगा. इस साल 2026 बोर्ड परीक्षा में करीब 10.68 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए है और सभी को बेसब्री से परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. कितने बजे तक 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. कब और कैसे राजस्थान बोर्ड रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. कक्षा 8वीं का राजस्थान बोर्ड रिजल्ट कितने बजे घोषित करेगा?

राजस्थान में 5वीं बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज के इस राजस्थान बोर्ड रिजल्ट लाइव के माध्यम से जान सकेंगे. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे. 24 मार्च, मंगलवार को दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. आइए राजस्थान बोर्ड रिजल्ट लाइव के जरिए संबंधित अपडेट्स जानते हैं.

 

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24 March 2026
10:50 AM

RBSE Board Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. कक्षा 10वीं की मार्कशीट कैसे डाउनलोड की जा सकती है? आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर 'Main Examination Results 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद 'RBSE Secondary Class 10th Result 2026' पर क्लिक करें.

  4. यहां रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा.

  5. इसके बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.

  6. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए स्कोर कार्ड का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें.

ये भी पढ़ें-  पूरी डिटेल्स के लिए इस पर (RBSE Class 10th Board Result 2026 Download) क्लिक करें. 

10:24 AM

RBSE Board Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कहां किया जाएगा घोषित?

आज 24 मार्च को दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र परिणामों को चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को भी राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर की ऑफिसियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर 10वीं रिजल्ट को घोषित किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

10:05 AM

RBSE Board Result 2026 LIVE Updates: आज 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 24 मार्च, मंगलवार 2026 को राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दे दी थी. जबकि, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से राज्य के 10वीं छात्रों को जानकारी दी है कि 24 मार्च को दोपहर 1 बजे रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के शिक्षा मंत्री मदन कक्षा 10वीं के परिणाम 2026 घोषित करेंगे. साथ की साथ 10वीं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स का नाम भी घोषित करेंगे. 

09:55 AM

RBSE Board Result 2026 LIVE Updates: आज राजस्थान बोर्ड 3 कक्षाओं का रिजल्ट करेगा जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर द्वारा 3 कक्षाओं के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा. कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं के परिणामों की घोषणा राजस्थान बोर्ड द्वारा की जाएगी. रिजल्ट की घोषणा करने के साथ ही राजस्थान बोर्ड द्वारा अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा. हर साल आमतौर पर राजस्थान बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट मई या फिर जून के महीने में जारी किया जाता है लेकिन मार्च में रिजल्ट की घोषणा के साथ ही खुद ही का रिकॉर्ड बोर्ड तोड़ देगा. राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा 5वीं, 8वीं और 10वीं परीक्षाओं के परिणामों का ऐलान किया जाएगा.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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