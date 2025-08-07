RRB NTPC Exam 2025 LIVE UPDATE: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए पहला पेपर आज, ये लेकर जाना जरूरी
शिक्षा

RRB NTPC Exam 2025 LIVE UPDATE: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए पहला पेपर आज, ये लेकर जाना जरूरी

RRB NTPS UG Exam 2025: आरआरबी का पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय स्लॉट में खामियों के लिए एडमिट कार्ड को ध्यान से चेक करना चाहिए.

 

Aug 07, 2025, 07:10 AM IST
RRB NTPC Exam 2025 LIVE UPDATE: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए पहला पेपर आज, ये लेकर जाना जरूरी
RRB NTPC Under Graduate Exam Live Update: इंडियन रेलवे ने इस साल आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के तहत ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए कुल 3,445 वैकेंसी की अधिसूचना जारी की थी. ये वैकेंसी सीईएन 06/2024 के तहत आती हैं और इनमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसे पद शामिल हैं.

कुल वैकेंसी में से, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पद घोषित किए गए हैं, जबकि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 वैकेंसी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, ट्रेन क्लर्क के लिए 72 पद और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2,022 पद हैं.

आरआरबी का पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय स्लॉट में खामियों के लिए एडमिट कार्ड की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए.

अंडरग्रेजुएट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  • RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 

  • होमपेज पर दिख रहे लिंक "CEN 06/2024 (NTPC‑Inter Level): CBT‑1 City‑Intimation & E‑Call Letter" पर क्लिक करें.

  • अपने रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

  • सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड (E‑Call Letter) दिखाई देगा.

  • उसे डाउनलोड करें और PDF के फॉर्मेट में सेव करके प्रिंट ले लें.

07 August 2025
07:10 AM

RRB NTPC Exam 2025 LIVE UPDATE:  एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड 2025 में जरूर चेक कर लें ये डिटेल
आरआरबी एनटीपीसी यूजी पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें और उस पर दिए गए डिटेल चेक करें. यदि कोई गलती पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित अथॉरिटी को सूचित करें.

एडमिट कार्ड में निम्नलिखित डिटेल शामिल होंगे:

  • उम्मीदवार का नाम

  • पिता का नाम

  • रोल नंबर

  • परीक्षा स्थल

  • परीक्षा शिफ्ट और समय

06:54 AM

RRB NTPC Exam 2025 LIVE UPDATE: एग्जाम सेंटर में प्रवेश के लिए वैध ID प्रूफ की लिस्ट
उम्मीदवारों को एनटीपीसी यूजी पदों के लिए सीईएन संख्या 06/2024 के लिए परीक्षा में अपने हॉल टिकट और पहचान प्रमाण के लिए अन्य वैध डॉक्यूमेंट के साथ जाना है. पेश किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीचे दी गई है-

  • वोटर कार्ड

  • आधार कार्ड

  • ई-आधार का प्रिंटआउट

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • पैन कार्ड

  • ई-पैन कार्ड का प्रिंटआउट

  • पासपोर्ट

;