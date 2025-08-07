RRB NTPC Exam 2025 LIVE UPDATE: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए पहला पेपर आज, ये लेकर जाना जरूरी

RRB NTPC Under Graduate Exam Live Update: इंडियन रेलवे ने इस साल आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के तहत ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए कुल 3,445 वैकेंसी की अधिसूचना जारी की थी. ये वैकेंसी सीईएन 06/2024 के तहत आती हैं और इनमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसे पद शामिल हैं.

कुल वैकेंसी में से, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पद घोषित किए गए हैं, जबकि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 वैकेंसी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, ट्रेन क्लर्क के लिए 72 पद और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2,022 पद हैं.

आरआरबी का पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय स्लॉट में खामियों के लिए एडमिट कार्ड की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए.

अंडरग्रेजुएट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?