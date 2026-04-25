ubse.uk.gov.in UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, ubse.uk.gov.in पर चेक कर सकेंगे परिणाम और स्कोरकार्ड

UBSE UK Board Results 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड (UBSE) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज यानी 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया है. स्टूडेंट्स कई अलग-अलग तरीके को अपनाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. इस साल स्टूडेंट्स को डिजिटल और स्कूल-आधारित दोनों माध्यमों से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है. UBSE के परिणामों को आधिकारिक वेबसाइटों ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in के माध्यम से चेक कर पाएंगे. सब्जेक्ट वाइज अंक देखने के साथ-साथ डिजिटल मार्कशीट को भी DigiLocker के माध्यम से चेक कर सकेंगे.

पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं छात्रों का पास प्रतिशत 82.23 फीसदी रहा था और अनुष्का ने टॉप किया था. जबकि, 10वीं में कुल पास प्रतिशत 90.77 फीसदी था. पिछले साल लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रहीं थी. आइए उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.