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ubse.uk.gov.in UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, ubse.uk.gov.in पर चेक कर सकेंगे परिणाम और स्कोरकार्ड

ubse.uk.gov.in UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड (UBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सुबह 10 बजे जारी हो गया है. कुल पास प्रतिशत से लेकर दसवीं और बारहवीं के टॉपर्स समेत अन्य यूके बोर्ड रिजल्ट 2026 संबंधित अपडेट बताने जा रहे हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:05 AM IST
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UBSE UK Board Result 2026 LIVE Updates
UBSE UK Board Result 2026 LIVE Updates
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UBSE UK Board Results 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड (UBSE) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज यानी 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया है. स्टूडेंट्स कई अलग-अलग तरीके को अपनाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. इस साल स्टूडेंट्स को डिजिटल और स्कूल-आधारित दोनों माध्यमों से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है. UBSE के परिणामों को आधिकारिक वेबसाइटों ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in के माध्यम से चेक कर पाएंगे. सब्जेक्ट वाइज अंक देखने के साथ-साथ डिजिटल मार्कशीट को भी DigiLocker के माध्यम से चेक कर सकेंगे. 

पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं छात्रों का पास प्रतिशत 82.23 फीसदी रहा था और अनुष्का ने टॉप किया था. जबकि, 10वीं में कुल पास प्रतिशत 90.77 फीसदी था. पिछले साल लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रहीं थी. आइए उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

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25 April 2026
10:02 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है.

09:59 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट बस कुछ ही देर में

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट बस कुछ ही देर में जारी होने वाला है. आधिकारिक वेबसाइट पर ubse.uk.gov.in पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी.

 

09:56 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर

कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने तीन अधिकारियों नंबर को साझा किया है.

  • बोर्ड के संयुक्त सचिव सीपी रतूड़ी का फोन नंबर- 6396178537

  • वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजीव रावत का फोन नंबर 7830403040

  • शोध अधिकारी शैलेंद्र जोशी का फोन नंबर- 7055513072

09:55 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: SMS से कैसे चेक करें 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट SMS से चेक करने के लिए मैसेज भेजना होगा. यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट के लिए मैसेज बॉक्स में UK10 टाइप करें और 5676750 पर भेज दें. जबकि, कक्षा 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए UK12 टाइप करें और 5676750 पर भेज दें. कुछ ही मिनट में रिजल्ट शो हो जाएगा. सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकेंगे.

09:45 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: यूके बोर्ड की वेबसाइट क्रैश होने पर क्या करें?

उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in क्रैश हो जाए या सर्व डाउन हो जाए तो ऐसे में स्टूडेंट को रिजल्ट देखने के लिए और इंतजार करने की जरूरत नहीं है वो ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर या एसएमएस के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

09:40 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: पास होने के लिए कितने अंक लाना जरूरी?

यूके बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं में पास होने के लिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाएं. 100 में 33 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को पास माना जाएगा. अगर 1 से 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 33 अंक से कम आते हैं तो छात्र कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं. अगर ज्यादा सब्जेक्ट्स में अंक कम आते हैं तो छात्र फेल माना जाता है.

09:37 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: बस कुछ ही देर में जारी होगा रिजल्ट

इंतजार की घड़ी बस खत्म होने वाली है. उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर जारी होने वाला है. अगर स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट न हो तो वो री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद फिर से आपकी कॉपी की जांच की जा सकती है.

09:30 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: कैसे चेक करें डिजिलॉकर से रिजल्ट?

  1. उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए www.digilocker.gov.in पर जाएं. 

  2. आप चाहें तो फोन में डिजिलॉकर ऐप को डाउनलोड करके भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

  3. होम पेज पर 'UK Board Result 2026' शो होगा, उस पर क्लिक करें.

  4. इसके बाद कक्षा 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

  5. स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद अंक देख सकेंगे.

  6. सब्जेक्ट वाइज सभी के अंक चेक कर सकते हैं और यहां से स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे.

09:24 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: कैसे चेक करें 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जा सकते हैं. आइए यूके बोर्ड रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

  1. सबसे पहले उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर बोर्ड एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करने के बाद बोर्ड एग्जाम लिंक शो होगा.

  3. क्लास 10वीं रिजल्ट और 12वीं रिजल्ट के लिए अलग-अलग लिंक शो होगा.

  4. क्लिक करने के बाद स्टूडेंट अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

  5. 'Get Result' पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट शो हो जाएगा.

  6. 10वीं या 12वीं का रिजल्ट देखने के साथ सब्जेक्ट वाइज अंक भी डाउनलोड कर सकेंगे.

09:20 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: कहां-कहां देख पाएंगे 10वीं-12वीं रिजल्ट?

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को ऑफिशियल वेबसाइटों के अलावा डिजिलॉकर पर भी देख सकते हैं.

09:15 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: कहां जारी होगा यूके 10वीं और 12वीं का रिजल्ट?

यूके बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर किया जाएगा. इसके अलावा डिजिलॉकर ऐप और एसएमएस के माध्यम से स्टूडेंट्स यूके बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट 2026 देख सकेंगे.

09:00 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट आज

आज यानी 25 अप्रैल, शनिवार को सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किए जाएंगे. लगभग 25 लाख स्टूडेंटस के लिए रिजल्ट को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा. 

08:52 AM

UK Board Result 2026 LIVE Updates: लाखों स्टूडेंट्स को 10वीं-12वीं परिणामों का इंतजार

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 के बीच किया था. दोनों कक्षाओं के कुल 2,15,252 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल (10वीं) में 1,12,266 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट (12वीं) में 1,02,986 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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