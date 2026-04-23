UP 10th Result (Out Today) Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज... 26 लाख छात्रों का इंतजार खत्म; ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड चेक

UPMSP Board 10th Results Today upmsp.edu.in Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे हाईस्कूल (10वीं) का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. इस साल करीब 27.32 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनका लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है. रिजल्ट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी. जैसे ही नतीजे जारी होंगे, आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट का लिंक तुरंत एक्टिव कर दिया जाएगा. छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट, डिजीलॉकर या एसएमएस के जरिए आसानी से चेक कर सकेंगे और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे.

यूपी बोर्ड ने कैसे दिखाई गजब की तेजी?

इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं और कॉपियों की चेकिंग के मामले में गजब की तेजी दिखाई है. आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच कराई गई थीं. इसके तुरंत बाद, 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कॉपियों का मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया. इतनी जल्दी चेकिंग पूरी करना कोई आसान काम नहीं था. इसके लिए बोर्ड ने करीब 1.53 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिनमें से 83,800 से ज्यादा तो सिर्फ एग्जामिनर थे. इस ज़बरदस्त स्पीड का ही नतीजा है कि पिछले साल (25 अप्रैल) के मुकाबले इस बार रिजल्ट और भी पहले आ रहा है. यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की पल पल की जानकारी के लिए बने रहें zee news के साथ…