UP 10th Result (Out Today) Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज... 26 लाख छात्रों का इंतजार खत्म; ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड चेक

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UPMSP Board 10th Results Today upmsp.edu.in Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे हाईस्कूल (10वीं) का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. इस साल करीब 27.32 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनका लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है. रिजल्ट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी. जैसे ही नतीजे जारी होंगे, आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट का लिंक तुरंत एक्टिव कर दिया जाएगा. छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट, डिजीलॉकर या एसएमएस के जरिए आसानी से चेक कर सकेंगे और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे.
इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं और कॉपियों की चेकिंग के मामले में गजब की तेजी दिखाई है. आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच कराई गई थीं. इसके तुरंत बाद, 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कॉपियों का मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया. इतनी जल्दी चेकिंग पूरी करना कोई आसान काम नहीं था. इसके लिए बोर्ड ने करीब 1.53 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिनमें से 83,800 से ज्यादा तो सिर्फ एग्जामिनर थे. इस ज़बरदस्त स्पीड का ही नतीजा है कि पिछले साल (25 अप्रैल) के मुकाबले इस बार रिजल्ट और भी पहले आ रहा है. यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की पल पल की जानकारी के लिए बने रहें zee news के साथ…
पिछले कई सालों से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लड़कियां पासिंग पर्सेंटेज में लड़कों से आगे निकल रही हैं. इस बार 2026 के नतीजों में भी यही उम्मीद की जा रही है कि लड़कियों का प्रदर्शन एक बार फिर बेहतर रह सकता है.
UP Board 10th Results: फेल होने का डर? यूपी बोर्ड के 'ग्रेस मार्क्स' बचा सकते हैं आपका साल; जानें कैसे 5 नंबर बदल देंगे आपकी किस्मत
यूपी बोर्ड की ग्रेस मार्क्स नीति उन छात्रों के लिए एक वरदान की तरह है जो किसी एक विषय में टारगेट से थोड़ा पीछे रह जाते हैं. बोर्ड के नियमानुसार, यदि कोई छात्र केवल एक विषय में फेल हो रहा हो और उसे पास होने के लिए बहुत कम अंकों की आवश्यकता हो, तो उसे अधिकतम 5 अंकों तक का ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है. हालांकि, ये लाभ केवल उन्हीं मेधावियों को मिलता है जो अन्य सभी विषयों में सफलतापूर्वक पास हुए हों.
UP Board 10th Result 2026 Live Updates: इस बार रिजल्ट के साथ यूपी बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट, ओवरऑल पासिंग पर्सेंटेज और जिलों के हिसाब से प्रदर्शन के आंकड़े भी जारी करेगा. इससे यह साफ होगा कि किस जिले और किस क्षेत्र के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है.
अगर आप सीधा वेबसाइट से यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें.
सबसे पहले यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाएं.
होमपेज पर आपको “UP Board Class 10 Result 2026” का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
अब एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना रोल नंबर और मांगी गई जरूरी जानकारी सही-सही भरें.
इसके बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.
कई बार रिजल्ट जारी होते ही 27 लाख से ज्यादा छात्र एक साथ वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जिससे सर्वर धीमा हो सकता है या वेबसाइट क्रैश हो सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in नहीं खुल रही है, तो आप डिजीलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें और एजुकेशन सेक्शन में जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड करें. यह पूरी तरह मान्य होता है. इसके अलावा, SMS के जरिए भी रिजल्ट पाया जा सकता है. UP10 (स्पेस) रोल नंबर टाइप करके 56263 पर भेज दें, और कुछ ही सेकंड में रिजल्ट मिल जाएगा.
फर्जी मार्कशीट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस बार यूपी बोर्ड ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. 2026 की इस नई मार्कशीट में करीब 16 तरह के सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं. इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ को जांचने के लिए खास मशीनों या उपकरणों की जरूरत पड़ेगी.