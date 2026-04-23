UP 12th Result (Out Today) Live: आज शाम 4 बजे आएगा यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, upmsp.edu.in पर ऐसे देख पाएंगे अपनी मार्कशीट

UPMSP Board 12th Results Today upmsp.edu.in Live: यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे, जिसका इंतजार 24.8 लाख से ज्यादा छात्र कर रहे हैं. छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ SMS, डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे.
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UPMSP Board 12th Results Today upmsp.edu.in Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2026 की तारीख और समय जारी कर दिया है. आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस साल करीब 24.8 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे. सभी छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. रिजल्ट जारी होते ही छात्र ऑनलाइन अपनी मार्कशीट देख सकेंगे.
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाना होगा. इसके अलावा results.digilocker.gov.in पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा. छात्र अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर और जरूरी जानकारी डालकर परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट आने के बाद वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है. ऐसे में पेज खुलने में थोड़ा समय लग सकता है.
डिजिलॉकर के जरिए भी छात्र आसानी से यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले results.digilocker.gov.in या डिजिलॉकर ऐप खोलना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करना होगा. अगर नया अकाउंट है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर एजुकेशन सेक्शन में जाकर यूपी बोर्ड का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद कक्षा 12वीं मार्कशीट पर क्लिक करके रोल नंबर डालना होगा.
आप उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे रिजल्ट डाउनलोड करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगइन करें, फिर सर्च बार में यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट लिखकर संबंधित लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर व जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट कर दें, जिसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा जिसे आप आगे के लिए प्रिंट भी कर सकते हैं.
इसके अलावा यूपी बोर्ड ने रिजल्ट देखने के लिए कई और तरीके भी दिए हैं. छात्र SMS के जरिए भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल में UP12 स्पेस रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेजना होगा. रिजल्ट में वही छात्र पास होंगे जिन्हें हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक मिलेंगे. जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में स्क्रूटनी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं.
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्र upresults.nic.in पर जाकर UP Board Intermediate Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. फिर रोल नंबर, स्कूल कोड और कैप्चा भरकर सबमिट करना होगा. इसके बाद मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी जिसे डाउनलोड किया जा सकता है. इस बार परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच हुई थी. अब छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है और आगे की पढ़ाई का रास्ता भी तय होगा.
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यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही एक साथ लाखों छात्रों के वेबसाइट पर आने से सर्वर स्लो या क्रैश हो सकता है. ऐसे में घबराने या बार-बार पेज रिफ्रेश करने के बजाय कुछ देर धैर्य बनाए रखें. जब ट्रैफिक कम होगा, तो वेबसाइट सामान्य रूप से चलने लगेगी और आप अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे. आप वैकल्पिक तरीकों जैसे SMS या डिजिलॉकर का भी उपयोग कर सकते हैं.
UP Board 12th Results: नंबरों से नहीं हैं खुश? तो घबराएं नहीं! जानें यूपी बोर्ड 12वीं में 'रिचेकिंग' का पूरा प्रोसेस और कितनी लगेगी फीस
यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद यदि कोई छात्र अपने नंबर्स से संतुष्ट नहीं है, तो वह स्क्रूटनी यानी रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए छात्र को प्रति विषय के आधार पर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा. बोर्ड द्वारा कॉपियों की फिर से जांच करने के बाद संशोधित परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाते हैं.
UP Board 12th Results: ऐसे देखें रिजल्ट
यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आज यानी 23 अप्रैल को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. छात्र अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा, रिजल्ट देखने के लिए डिजिलॉकर और SMS की सुविधा भी उपलब्ध है. मार्कशीट देखने और उसे डाउनलोड करने के लिए छात्रों को केवल अपने रोल नंबर का उपयोग करना होगा.
UP Board 12th Results: कैसे चेक करें रिजल्ट
यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ जानकारी दर्ज करने होंगे. इसके लिए मुख्य रूप से रोल नंबर की आवश्यकता होती है, कुछ स्थितियों में स्कूल कोड या जन्मतिथि भी मांगी जा सकती है. इसको भरकर छात्र अपना रिजल्ट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं.