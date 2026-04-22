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UP Board Result 2026 (Date Out) LIVE: UPMSP का बड़ा अपडेट, यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल को, ऐसे देख पाएंगे परिणाम

UP Board Result 2026 Date and Time (Out) LIVE: UPMSP ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा की तारीख का ऐलान कर दिया है. 23 अप्रैल, गुरुवार को शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश बोर्ड का 10वीं-12वीं रिजल्ट घोषित किया जाएगा. आइए यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:19 PM IST
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UP Board Result 2026 (Date Out) LIVE
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UP Board 10th Result 2026 Date and Time LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? इस सवाल का जवाब आखिरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने दे दिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है. आधिकारिक नोटिस जारी हो गया है जिसके तहत जानकारी मिली है कि 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे यूपी बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है. यूपी बोर्ड की विभिन्न ऑफिशियल वेबसाइट्स- upresult.nic.in, upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के माध्यम से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 के लाइव अपडेट के माध्यम से हम आपको पल-पल की अपडेट्स देने जा रहे हैं.

यूपी बोर्ड रिजल्ट को कैसे और कहां से चेक कर सकते हैं? यूपी बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए कौन सा रोल नंबर सही है? यूपी बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें? यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा के परिणाम कैसे देखें? कहां से 12वीं की मार्कशीट देख सकते हैं? आइए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.

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22 April 2026
16:19 PM

UP Board Result 2026 LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं टॉपर्स 2026 की लिस्ट जारी करेगा?

जी हां, यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स 2026 के नामों की घोषणा और सूची को जारी किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) द्वारा 23 अप्रैल, गुरुवार को यूपी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम की घोषणा के बाद टॉपर का ऐलान भी किया जाएगा.

16:10 PM

UP Board Result 2026 LIVE: रोल नंबर न मिलने पर क्या करें?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परिणाम का इंतजार 52 लाख स्टूडेंट्स को है. 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा. स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजीलॉकर के माध्यम से चेक कर सकते हैं. अगर आपको अपना रोल नंबर याद न आए या भूल जाएं तो चिंता न करें, अपने एडमिट कार्ड से 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रोल नंबर चेक कर सकते हैं. अगर एडमिट कार्ड भी न मिले तो अपनी क्लास टीचर से संपर्क करके अपना रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं.

 

15:58 PM

UP Board Result 2026 LIVE: क्या 10वीं-12वीं का रिजल्ट एक साथ होगा जारी?

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तारीख की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स के बीच एक कन्फ्यूजन है कि क्या बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ घोषित कर सकता है? माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल घोषणा के माध्यम से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा एक साथ की जाएगी. माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय, प्रयागराज से बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा. पहले कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित करते हुए कुल पास प्रतिशत की डिटेल्स साझा की जा सकती है. इसके बाद बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के बोर्ड रिजल्ट की घोषणा और टॉपर्स का नाम घोषित किया जा सकता है.

15:45 PM

UP Board Result 2026 (Date Out) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कहां करें चेक?

यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद एक्टिव लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. हाईस्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड परिणाम UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइटों पर चेक कर सकते हैं. निम्न ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट 2026 घोषित किया जाएगा.

  • upmsp.edu.in

  • upresult.nic.in

  • results.upmsp.edu.in

  • results.digilocker.gov.in

15:30 PM

UP Board Result 2026 (Date Out) LIVE: यूपी बोर्ड रिजल्ट कब होगा जारी?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा कल यानी 23 अप्रैल, गुरुवार को शाम 4 बजे की जाएगी. ऐसे स्टूडेंट्स जो परीक्षा के रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें बस कुछ ही घंटों का और सब्र करना है. इसके बाद यूपीएमएसपी द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी जाएगी. अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से यूपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं के रिजल्ट की डेट की पुष्टि की है.

ये भी पढ़ें- UP Board Result 2026 (23rd April): इंतजार खत्म! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल, DigiLocker समेत यहां देख सकेंगे परिणाम

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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