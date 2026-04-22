UP Board Result 2026 (Date Out) LIVE: UPMSP का बड़ा अपडेट, यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल को, ऐसे देख पाएंगे परिणाम

UP Board 10th Result 2026 Date and Time LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? इस सवाल का जवाब आखिरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने दे दिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है. आधिकारिक नोटिस जारी हो गया है जिसके तहत जानकारी मिली है कि 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे यूपी बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है. यूपी बोर्ड की विभिन्न ऑफिशियल वेबसाइट्स- upresult.nic.in, upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के माध्यम से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 के लाइव अपडेट के माध्यम से हम आपको पल-पल की अपडेट्स देने जा रहे हैं.

यूपी बोर्ड रिजल्ट को कैसे और कहां से चेक कर सकते हैं? यूपी बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए कौन सा रोल नंबर सही है? यूपी बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें? यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा के परिणाम कैसे देखें? कहां से 12वीं की मार्कशीट देख सकते हैं? आइए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.