Advertisement
trendingNow13113486
Hindi Newsशिक्षाUP Board Exam 2026 LIVE: आज से कक्षा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर; दो शिफ्टों में होगी परीक्षा

UP Board Exam 2026 LIVE: आज से कक्षा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर; दो शिफ्टों में होगी परीक्षा

UP Board Exam 2026 LIVE: आज उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पहली यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं. 10वीं कक्षा के स्टूडेट्स का पहला पेपर हिंदी/प्रारंभिक हिंदी का है. आइए 10वीं-12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Board Exam 2026 Class 10 & 12 First paper hindi LIVE
UP Board Exam 2026 Class 10 & 12 First paper hindi LIVE
LIVE Blog

UP Board Exam 2026 Class 10 & 12 First paper LIVE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) की ओर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए पहली यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी, बुधवार को किया जाएगा. दो शिफ्टों में यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन 8000 एग्जाम सेंटर्स के साथ किया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में 10वीं और 12वीं के 52 लाख 30 हजार 297 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है. इस बार की परीक्षाएं अधिक कड़े नियमों के साथ आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड की ओर से हिंदी का पेपर दो शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा. कक्षा 10 की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की जाएगी. जबकि, कक्षा 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान क्या ड्रेस कोड है?, क्या ले जाना जरूरी है और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं?, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का पहला पेपर हिंदी कैसा रहा? हिंदी पेपर को लेकर छात्रों और शिक्षकों के रिएक्शन आदि लाइव अपडेट के माध्यम से बताने जा रहे हैं. आइए 10वीं-12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा लाइव अपडेट के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
18 February 2026
07:39 AM

UP Board Exam 2026 LIVE: 8033 एग्जाम सेंटर्स... 24 घंटे तक CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग

माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा को नकलविहीन बनाने के सख्त आदेश हैं. सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी. 24 घंटे परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जाएगी. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की परीक्षा की मॉनिटरिंग यूपी बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम से भी की जा रही है. बोर्ड के आदेश अनुसार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. एग्जाम सेंटर्स पर एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी एक्टिव रहेंगी. प्रदेश के 8033 एग्जाम सेंटर में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी.

07:19 AM

UP Board Exam 2026 LIVE: यूपी बोर्ड की जरूरी गाइडलाइन्स?

  • यूपी बोर्ड परीक्षा के नियम अनुसार स्टूडेंट्स की परीक्षा केंद्र में बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं होगी. यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड को साथ लेकर जाना जरूरी है.
  • यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड के अलावा स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उन्हें स्कूल का आईडी कार्ड भी साथ लेकर जाना है.
  • 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचे. एग्जाम सेंटर का गेट बंद होने पर एंट्री नहीं मिलेगी.
  • बोर्ड परीक्षा के दौरान स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले जाना मना है. एग्जाम हॉल में किसी भी तरह के बैन सामानों को लेकर न जाएं.
  • स्कूल की ड्रेस में ही एग्जाम सेंटर पहुंचे और प्राइवेट स्कूल छात्र साधारण कपड़ों में जा सकते हैं जिस पर किसी तरह का कोई भारी काम न हुआ हो.
07:08 AM

UP Board Exam 2026 LIVE: सुबह 8.30 बजे से 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, पहला पेपर हिंदी का...

आज यानी 18 फरवरी, बुधवार को सुबह 8 बजकर 30 मिनट से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी. 10वीं बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए पहला पेपर हिंदी का आयोजित किया जाएगा. छात्रों को सुबह 8 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है. इसके बाद पहुंचने पर परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं होगी. 17 फरवरी से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है और पहले पेपर में देरी से पहुंचने पर छात्रों को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई थी. इसलिए ध्यान रहे कि इस बार शिक्षा बोर्ड परीक्षा के नियमों को लेकर काफी सख्त है. सभी छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वो तय समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाए. साथ में कुछ जरूरी दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं. दो शिफ्टों में 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. पहली शिफ्ट में 10वीं का हिंदी पेपर सुबह 8.30 बजे से 11.45 तक आयोजित किया जाएगा. जबकि, दूसरी शिफ्ट में 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

10th 12th up board exam

Trending news

सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द