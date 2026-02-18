UP Board Exam 2026 LIVE: आज से कक्षा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर; दो शिफ्टों में होगी परीक्षा

UP Board Exam 2026 LIVE: आज उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पहली यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं. 10वीं कक्षा के स्टूडेट्स का पहला पेपर हिंदी/प्रारंभिक हिंदी का है. आइए 10वीं-12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
Trending Photos
UP Board Exam 2026 Class 10 & 12 First paper LIVE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) की ओर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए पहली यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी, बुधवार को किया जाएगा. दो शिफ्टों में यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन 8000 एग्जाम सेंटर्स के साथ किया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में 10वीं और 12वीं के 52 लाख 30 हजार 297 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है. इस बार की परीक्षाएं अधिक कड़े नियमों के साथ आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड की ओर से हिंदी का पेपर दो शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा. कक्षा 10 की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की जाएगी. जबकि, कक्षा 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान क्या ड्रेस कोड है?, क्या ले जाना जरूरी है और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं?, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का पहला पेपर हिंदी कैसा रहा? हिंदी पेपर को लेकर छात्रों और शिक्षकों के रिएक्शन आदि लाइव अपडेट के माध्यम से बताने जा रहे हैं. आइए 10वीं-12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा लाइव अपडेट के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा को नकलविहीन बनाने के सख्त आदेश हैं. सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी. 24 घंटे परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जाएगी. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की परीक्षा की मॉनिटरिंग यूपी बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम से भी की जा रही है. बोर्ड के आदेश अनुसार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. एग्जाम सेंटर्स पर एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी एक्टिव रहेंगी. प्रदेश के 8033 एग्जाम सेंटर में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी.
आज यानी 18 फरवरी, बुधवार को सुबह 8 बजकर 30 मिनट से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी. 10वीं बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए पहला पेपर हिंदी का आयोजित किया जाएगा. छात्रों को सुबह 8 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है. इसके बाद पहुंचने पर परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं होगी. 17 फरवरी से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है और पहले पेपर में देरी से पहुंचने पर छात्रों को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई थी. इसलिए ध्यान रहे कि इस बार शिक्षा बोर्ड परीक्षा के नियमों को लेकर काफी सख्त है. सभी छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वो तय समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाए. साथ में कुछ जरूरी दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं. दो शिफ्टों में 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. पहली शिफ्ट में 10वीं का हिंदी पेपर सुबह 8.30 बजे से 11.45 तक आयोजित किया जाएगा. जबकि, दूसरी शिफ्ट में 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा.