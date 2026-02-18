UP Board Exam 2026 LIVE: आज से कक्षा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर; दो शिफ्टों में होगी परीक्षा

UP Board Exam 2026 Class 10 & 12 First paper LIVE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) की ओर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए पहली यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी, बुधवार को किया जाएगा. दो शिफ्टों में यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन 8000 एग्जाम सेंटर्स के साथ किया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में 10वीं और 12वीं के 52 लाख 30 हजार 297 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है. इस बार की परीक्षाएं अधिक कड़े नियमों के साथ आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड की ओर से हिंदी का पेपर दो शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा. कक्षा 10 की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की जाएगी. जबकि, कक्षा 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान क्या ड्रेस कोड है?, क्या ले जाना जरूरी है और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं?, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का पहला पेपर हिंदी कैसा रहा? हिंदी पेपर को लेकर छात्रों और शिक्षकों के रिएक्शन आदि लाइव अपडेट के माध्यम से बताने जा रहे हैं. आइए 10वीं-12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा लाइव अपडेट के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

