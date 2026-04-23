UP Board Result 2026 (Today) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट आज शाम 4 बजे upmsp.edu.in पर होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स

UP Board 10th, 12th Result at upmsp.edu.in, results.digilocker.gov.in, UPMSP Result 2026 Topper List LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) आज 23 अप्रैल को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट लाइव के माध्यम से लाखों 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स परिणाम जारी होने से लेकर टॉपर समेत अन्य लेटेस्ट अपडेट जान सकते हैं.
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UP Board 10th, 12th Result at upmsp.edu.in, results.digilocker.gov.in, UPMSP Result 2026 Topper List LIVE Updates: आज 23 अप्रैल को 52 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं का इंतजार खत्म हो जाएगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से ये पुष्टि की कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट 23 अप्रैल को शाम 4.00 बजे घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षा के परिणाम देखने के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपना सकते हैं. जबकि, इंटरनेट न चलने पर SMS का विकल्प भी है जिसे अपनाया जा सकता है.
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स- upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर जारी किया जाएगा. बोर्ड मुख्यालय से 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी के लिए दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. 53 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों में 25 लाख 23 हजार 112 छात्राएं, 28 लाख 14 हजार 612 छात्र और 54 ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स शामिल रहे थे.
इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 8033 केंद्रों पर यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षाओं का आयोजन किया था. इस परीक्षा में दसवीं के करीब 26 लाख और बारहवीं के करीब 24.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए. जबकि, 10वीं-12वीं के 360 परीक्षार्थियों ने जेल से भी ये बोर्ड परीक्षाएं दी हैं. लगभग 2 करोड़ 75 लाख कॉपियों का मूल्यांकन का काम 18 मार्च से 4 अप्रैल 2026 के बीच पूरा कर लिया गया था. लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा 23 अप्रैल को शाम 4 बजे कर दी जाएगी.
कैसे, कहां और कब यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं? यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट को कैसे चेक करें? यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के टॉपर कौन-कौन हैं? यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट SMS के जरिए कैसे देख सकेंगे? यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट कैसे और कहां से मिलेगी? आइए ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब और अपडेट्स यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट लाइव के माध्यम से बताते हैं.
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 53 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें 10वीं के 26 लाख और 12वीं के 24.5 लाख छात्र और छात्राओं ने परीक्षाएं दी हैं. इसके अलावा जेल से भी 360 परीक्षार्थियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी है. 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे यूपी बोर्ड रिजल्ट upmsp.edu.in और results.digilocker.gov.in पर जारी किया जाएग.
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज 23 अप्रैल, गुरुवार को शाम 4 बजे मुख्यालय से जारी किया जाएगा. कक्षा 10वीं और 12वीं के आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स समेत अन्य स्ट्रीम से इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले लाखों छात्र और छात्राओं को रिजल्ट का इंतजार है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैट्रिक और इंटर परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. यूपी बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर रिजल्ट चेक करने का लिंक ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा.
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— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 22, 2026