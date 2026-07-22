LIVE: देश की शिक्षा पर सबसे बड़ी बहस आज, Z News के 'Ideas on Education' में शामिल होंगे कई दिग्गज

'Ideas on Education' कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी और विशेष अतिथि स्वामी रामदेव शामिल होंगे. सभी शिक्षा, नई शिक्षा नीति और युवाओं के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.
Ideas on Education: ZEE News का खास प्रोग्राम 'Ideas on Education' आज होने जा रहा है. इस आयोजन में देश की शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए कई राज्यों के शिक्षा मंत्री और विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं.
Ideas on Education: शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियों, नीतियों और भविष्य की दिशा पर मंथन के लिए ZEE News आज सुबह 10 बजे से विशेष कार्यक्रम 'Ideas on Education' का आयोजन करेगा. इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां अपने विचार साझा करेंगी.
कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और राज्यसभा सदस्य डॉ. सुधांशु त्रिवेदी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे. वहीं, स्वामी रामदेव विशेष अतिथि के रूप में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.
'Ideas on Education' में नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और छात्रों के भविष्य जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी. यह विशेष कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे से केवल ZEE News पर लाइव और एक्सक्लूसिव प्रसारित किया जाएगा. इसके अलावा इस लाइव ब्लॉग में भी हम आपको लगातार अपडेट देंगे.