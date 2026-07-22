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LIVE: देश की शिक्षा पर सबसे बड़ी बहस आज, Z News के 'Ideas on Education' में शामिल होंगे कई दिग्गज

Zee News के खास प्रोग्राम 'Ideas on Education' में दिल्ली, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी तथा विशेष अतिथि स्वामी रामदेव नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और छात्रों के भविष्य पर चर्चा करेंगे.

Written ByTahir Kamran
Published: Jul 22, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:14 AM IST
LIVE: देश की शिक्षा पर सबसे बड़ी बहस आज, Z News के 'Ideas on Education' में शामिल होंगे कई दिग्गज
22 July 2026 10:13 AM (IST)

Ideas on Education LIVE: कौन-कौन दिग्गज होंगे शामिल

'Ideas on Education' कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी और विशेष अतिथि स्वामी रामदेव शामिल होंगे. सभी शिक्षा, नई शिक्षा नीति और युवाओं के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.

22 July 2026 10:01 AM (IST)

Ideas on Education Live Updates

Ideas on Education: ZEE News का खास प्रोग्राम 'Ideas on Education' आज होने जा रहा है. इस आयोजन में देश की शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए कई राज्यों के शिक्षा मंत्री और विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं.

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Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुंचे. इसके बाद उर्दू, हिंदी और पंजाबी - तीनों भाषाओं में काम करने का मौका मिला. 2018 में डिजिटल की तरफ कूच करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप की उर्दू वेबसाइट की लॉन्चिंग टीम का नेतृत्व किया. इसके बाद 2020 में 'Zee Salaam' ज्वाइन किया, यहां भी वेबसाइट को लॉन्च करने के साथ-साथ तीन साल टीम का नेतृत्व भी किया. इसी दौरान ZEE Delhi NCR वेबसाइट भी लॉन्च हुई, जिसमें उनका अहम योगदान रहा. 2023 में India Daily Live की लॉन्चिंग टीम के साथ काम किया और शुरुआती दिनों में हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु और गुजराती वेबसाइट टीमों को मैनेज किया. अक्टूबर 2024 में फिर से Zee Media में में वापसी करते हुए नेशनल टीम का हिस्सा बने. तकनीक में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने React.js और वेब डिजाइनिंग सीखी. यही कारण है कि उनकी खबरों में HTML–CSS के छोटे-छोटे ग्राफिक्स दिख जाते हैं, जो मुश्किल बातों को भी आसान बना देते हैं. करियर की शुरुआत में कुछ दिनों तक फोटो स्टूडियो में भी काम किया, जहां कैमरा, Adobe Photoshop और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, जो आज भी उनके डिजिटल काम में मदद करता है. उर्दू शायरी से प्यार अलग ही है. ग़ज़लें, नज़्में, गीत भी लिखते हैं और कई अखबारों में उनकी शायरी छप भी चुकी हैं. राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा, अनवर जलालपुरी खुशबीर सिंह शाद और नवाज देवबंदी, माजिद देवबंदी  जैसे शायरों के इंटरव्यू व बातचीत का अनुभव भी उनके पास है. आप tahir.kamran@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं. 

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