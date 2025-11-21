LLB से कितना बेस्ट है BA LLB? जानें दोनों कोर्स में क्या-क्या अंतर और करियर स्कोप

LLB vs BA LLB Course: 12वीं के बाद क्या करें? अक्सर ये सवाल 10 में से 9 छात्रों के बीच रहता है और इसका होना गलत भी नहीं बल्कि अच्छी बात है. अपने करियर के बारे में सही जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है. आप जिस भी डिग्री को हासिल करने वाले हैं और भविष्य में कितना फायदा मिल सकता है? करियर के मामले में कौन कोर्स कितना ज्यादा बेहतर होता है, ये समझ होनी भी बहुत जरूरी है. कानूनी की पढ़ाई करने वाले या लॉ डिग्री के लिए एडमिशन लेने वाले छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनके लिए 3 साल वाला कोर्स ज्यादा सही रहेगा या फिर 5 साल की बैचलर डिग्री बेस्ट है. अगर आप भी कानूनी क्षेत्र में करियर बनना चाहते हैं और एलएलबी या बीए-एलएलबी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए दोनों कोर्स के बीच अंतर जानते हैं.

LLB vs BA-LLB: 3 या 5 साल वाला लॉ कोर्स क्या है?

बैचलर ऑफ लॉ (LLB) 3 साल का कोर्स होता है। जबकि, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (BA-LLB) कोर्स 5 साल की अवधि के साथ किया जा सकता है। दोनों ही ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है. एलएलबी ऐसे छात्रों के लिए सही है जिनके पास पहले से दूसरे क्षेत्र की ग्रेजुएशन डिग्री हो. इसकी पढ़ाई में कानूनी पढ़ाई करवाई जाती है. जबकि, BA-LLB एक इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स है जिसमें 2 साल बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) और 3 साल बैचलर ऑफ लॉ (LLB) शामिल होता है। 5 साल में छात्र को कानून के बारे विस्तार से पढ़ाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

LLB vs BA-LLB: करियर स्कोप के मामले में कौन सा बेस्ट?

एलएलबी और बीए-एलएलबी दोनों कोर्स करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. अगर आप वकालत करना चाहते हैं, वकील, जज, लीगल मैनेजर, एकेडमिक, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर आदि फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोनों से योग्य रहेंगे. वहीं, BA LLB छात्रों को 5 सालों में इंटर्नशिप के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोजर का अनुभव मिलता है जिस वजह से करियर स्कोप ज्यादा हो जाते हैं. दूसरी जगह जो सिर्फ LLB करते हैं उन्हें ग्रेजुएशन करने बाद कानून को सही से पढ़ने के लिए अलग-अलग जगह इंटर्नशिप या प्रैक्टिस करनी पड़ती है.

किस कोर्स को चुनना सही?

बात जब सिर्फ डिग्री की हो तो एलएलबी कर सकते हैं लेकिन लॉ में करियर बनाने का प्लान है तो 12वीं के बाद बीए-एलएलबी करना ज्यादा बेस्ट है. इसकी पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप के अलावा प्रैक्टिकल का अनुभव हासिल हो सकेगा. करियर के मामले में अधिक ऑप्शन भी मिल सकते हैं। लॉ के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी स्कोप हो सकता है.

ये भी पढ़ें- AI से करियर बनाना होगा आसान! 3 कोर्स से यहां मिलेंगे सरकारी नौकरी के कई अवसर, फटाफट चेक करें लिस्ट