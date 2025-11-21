Advertisement
trendingNow13012728
Hindi Newsशिक्षा

LLB से कितना बेस्ट है BA LLB? जानें दोनों कोर्स में क्या-क्या अंतर और करियर स्कोप

LLB vs BA LLB Course: लॉ की पढ़ाई करने का विचार है लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि एलएलबी करें या फिर बीए एलएलबी कोर्स को अपनाएं? दोनों में से कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा? करियर स्कोप किसमें ज्यादा है? तो आइए सभी सवालों के जवाब देते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LLB से कितना बेस्ट है BA LLB? जानें दोनों कोर्स में क्या-क्या अंतर और करियर स्कोप

LLB vs BA LLB Course: 12वीं के बाद क्या करें? अक्सर ये सवाल 10 में से 9 छात्रों के बीच रहता है और इसका होना गलत भी नहीं बल्कि अच्छी बात है. अपने करियर के बारे में सही जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है. आप जिस भी डिग्री को हासिल करने वाले हैं और भविष्य में कितना फायदा मिल सकता है? करियर के मामले में कौन कोर्स कितना ज्यादा बेहतर होता है, ये समझ होनी भी बहुत जरूरी है. कानूनी की पढ़ाई करने वाले या लॉ डिग्री के लिए एडमिशन लेने वाले छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनके लिए 3 साल वाला कोर्स ज्यादा सही रहेगा या फिर 5 साल की बैचलर डिग्री बेस्ट है. अगर आप भी कानूनी क्षेत्र में करियर बनना चाहते हैं और एलएलबी या बीए-एलएलबी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए दोनों कोर्स के बीच अंतर जानते हैं.

LLB vs BA-LLB: 3 या 5 साल वाला लॉ कोर्स क्या है?

बैचलर ऑफ लॉ (LLB) 3 साल का कोर्स होता है। जबकि, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (BA-LLB) कोर्स 5 साल की अवधि के साथ किया जा सकता है। दोनों ही ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है. एलएलबी ऐसे छात्रों के लिए सही है जिनके पास पहले से दूसरे क्षेत्र की ग्रेजुएशन डिग्री हो. इसकी पढ़ाई में कानूनी पढ़ाई करवाई जाती है. जबकि, BA-LLB एक इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स है जिसमें 2 साल बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) और 3 साल बैचलर ऑफ लॉ (LLB) शामिल होता है। 5 साल में छात्र को कानून के बारे विस्तार से पढ़ाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

LLB vs BA-LLB: करियर स्कोप के मामले में कौन सा बेस्ट?

एलएलबी और बीए-एलएलबी दोनों कोर्स करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. अगर आप वकालत करना चाहते हैं, वकील, जज, लीगल मैनेजर, एकेडमिक, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर आदि फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोनों से योग्य रहेंगे. वहीं, BA LLB छात्रों को 5 सालों में इंटर्नशिप के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोजर का अनुभव मिलता है जिस वजह से करियर स्कोप ज्यादा हो जाते हैं. दूसरी जगह जो सिर्फ LLB करते हैं उन्हें ग्रेजुएशन करने बाद कानून को सही से पढ़ने के लिए अलग-अलग जगह इंटर्नशिप या प्रैक्टिस करनी पड़ती है.

किस कोर्स को चुनना सही?

बात जब सिर्फ डिग्री की हो तो एलएलबी कर सकते हैं लेकिन लॉ में करियर बनाने का प्लान है तो 12वीं के बाद बीए-एलएलबी करना ज्यादा बेस्ट है. इसकी पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप के अलावा प्रैक्टिकल का अनुभव हासिल हो सकेगा. करियर के मामले में अधिक ऑप्शन भी मिल सकते हैं। लॉ के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी स्कोप हो सकता है.

ये भी पढ़ें- AI से करियर बनाना होगा आसान! 3 कोर्स से यहां मिलेंगे सरकारी नौकरी के कई अवसर, फटाफट चेक करें लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

best course after 12th

Trending news

बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?