कानून में करियर बनाने का प्लान, LLB या LLM में से क्या करना रहेगा बेस्ट?

LLB vs LLM Courses: 12वीं के बाद क्या करें? ये अगर आपके लिए भी एक बड़ा सवाल है या कानून के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं. लॉ कोर्सेस में दो तरह के कोर्स- एलएलबी और एलएलएम काफी प्रसिद्ध होते हैं. अक्सर छात्रों के बीच CLAT रिजल्ट के बाद कंफ्यूजन भी रहती है कि वो लॉ में करियर बनाने के लिए एलएलबी करें या एलएलएम? दोनों कोर्स में क्या अंतर होता है और कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं.

LLB और LLM में अंतर

एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. जबकि, एलएलएम के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है.

CLAT एग्जाम के बाद ही LLB या LLM प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है.

क्या होता है LLB?

Add Zee News as a Preferred Source

एलएलबी एक अंडरग्रेजुएट लॉ डिग्री कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ है. ये कोर्स लीगल करियर के लिए है जो 3 साल या 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाना जाता है. इस कोर्स में एलएलबी में आपराधिक कानून, संवैधानिक कानून और कॉन्ट्रैक्ट लॉ जैसे मुख्य सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं.

क्या होता है LLM?

एलएलएम एक पोस्टग्रेजुएट डिग्री है जिसका पूरा नाम मास्टर ऑफ लॉ है. इस कोर्स को लॉ ग्रेजुएट्स वाले करते हैं. लॉ के क्षेत्र में अधिक डिग्री हासिल करने वाले या स्पेशलाइजेशन के लिए इस डिग्री कोर्स को अपनाया जाता है. एलएलएम के माध्यम से संवैधानिक कानून, इंटरनेशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और आपराधिक कानून के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस डिग्री को एकेडमिक नॉलेज और रिसर्च के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप लॉ डिग्री के साथ इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं.

कौन सा कोर्स करना होगा बेस्ट?

एलएलबी और एलएलएम दोनों ही कोर्स अच्छे ऑप्शन में से एक हैं. इस कोर्स का सिलेक्शन छात्रों के एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर गोल्स पर आधारित है. ऐसे उम्मीदवार जो कानून के क्षेत्र में लीगल प्रैक्टिस की शुरुआत करना चाहते हैं वो LLB कर सकते हैं. जबकि, जिनके पास पहले से LLB डिग्री है और इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए LLM करना सही रहेगा.

ये भी पढ़ें- UK GREAT Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी! ब्रिटेन सरकार दे रही है पढ़ने के लिए पैसे, जल्दी जानें आवेदन प्रोसेस