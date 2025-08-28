डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का देश में विरोध, इस बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में लगाया अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध
American soft drinks Banned: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसके विरोध में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक पर पूरे तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:20 PM IST
Lovely Professional University: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था. उसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराज ट्रंप ने 25 फीसदी अतिरिक्ट टैरिफ लगाया. ऐसे में देश पर 50 प्रतिश टैरिफ लागू हो गया, जिसके बाद से देशभर में इसको लेकर विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक कुमार मित्तल ने बड़ा बयान दिया है. 

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक कुमार मित्तल ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि यूनीवर्सिटी के कैंपस में अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है. साथ ही उम्मीद जताई है कि देश के बाकी शैक्षणिक संस्थान भी ऐसा ही करेंगे.  

अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को लेटर लिखा था और भारत पर 50 फीसदी टैरिफ न लगाने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ऐसे में उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि वह इसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि देश के और विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज इसके बारे में सोचेंगे और देश के लिए सही कदम उठाएंगे. 

