डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का देश में विरोध, इस बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में लगाया अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध

Lovely Professional University: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था. उसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराज ट्रंप ने 25 फीसदी अतिरिक्ट टैरिफ लगाया. ऐसे में देश पर 50 प्रतिश टैरिफ लागू हो गया, जिसके बाद से देशभर में इसको लेकर विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक कुमार मित्तल ने बड़ा बयान दिया है.

Today, in direct response to Trump’s 50% tariffs, LPU has banned American beverages on campus, giving a clarion call for Swadeshi 2.0. The message is clear ~ India WILL NOT bow down to any unfair tactics of the United States. Add Zee News as a Preferred Source Let’s work together to make India stronger from… pic.twitter.com/cX8pPIGHGE — Ashok Kumar Mittal (DrAshokKMittal) August 27, 2025

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक कुमार मित्तल ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि यूनीवर्सिटी के कैंपस में अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है. साथ ही उम्मीद जताई है कि देश के बाकी शैक्षणिक संस्थान भी ऐसा ही करेंगे.

LPU Chancellor & MP Rajya Sabha takes a bold stand!

In response to Trump’s 50% tariffs, LPU bans American beverages on campus. The call is clear—India will not bow to unfair tactics. Swadeshi2_0 AtmanirbharBharat IndiaFirst TrumpTariffs https://t.co/2Ts9Jupx0J — Lovely Professional University - LPU (lpuuniversity) August 28, 2025

अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को लेटर लिखा था और भारत पर 50 फीसदी टैरिफ न लगाने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ऐसे में उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि वह इसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि देश के और विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज इसके बारे में सोचेंगे और देश के लिए सही कदम उठाएंगे.

