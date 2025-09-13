NEET के कम नंबर नहीं बनेंगे करियर के बीच दीवार! MBBS या BDS की जगह ये मेडिकल कोर्स भी हो सकते हैं बेस्ट

Medical Courses List: लाखों छात्र नीट में हिस्सा लेते हैं लेकिन भारत में एमबीबीएस सीट कम होती है और ऐसे में ज्यादातर छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं. अगर आपका भी एडमिशन न हो पाए या फिर नीट परीक्षा में कम नंबर आए तो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए आप एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स के अलावा दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहेंगे और आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल सकेगा. आइए जानते हैं कि कौन से कोर्स हैं जिसे MBBS या BDS की जगह कर सकते हैं.

आयुष कोर्स

नीट में अगर आपके नंबर अच्छी नहीं भी आए लेकिन पास हो चुके हैं तो आपके पास और भी कई मेडिकल कोर्स हैं जिसे आप अपना सकते हैं. नीट पास करने वाले छात्र BHMS, BUMS, BSMS और BAMS जैसे आयुष कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. यहां भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के तहत सीटें होती है.

बीएएमएस कोर्स

आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम बेस्ट बीएएमएस कोर्स सबसे प्रसिद्ध है. इस पूरे प्रोग्राम की अवधि 5.5 साल की होती है. बीएएमएस ग्रेजुएशन के बाद सरकारी आयुष अस्पतालों में नौकरी मिल सकती है. इसके अलावा वेलनेस रिसोर्ट में काम या अपना खुद का सेंटर खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं.

बी फार्मा या डी फार्मा

बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स करने का सोच सकते हैं. इसमें दवाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है और इससे जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है. ये भी मेडिकल से जुड़ा कोर्स है. डिग्री लेने पर अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं. इसके अलावा हॉस्पिटल में भी जॉब लग सकती है. फार्मेसी मेडिकल कंपनी में भी नौकरी के ऑप्शन मिलते हैं.. डी फार्मा और बी फार्मा का कोर्स 2 साल में हो जाता है. जबकि, बैचलर इन फार्मेसी कोर्स के लिए 4 साल का समय लगता है.

बीएससी नर्सिंग

मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले बीएससी नर्सिंग या बीएससी करने का सोच सकते हैं. कई अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल सकती है. ये एक सस्ता कोर्स भी है और इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है. 4 साल में बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा हो जाता है. इसके बाद हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं.

कहां से करें आवेदन?

नीट पास करने वाले छात्र अगर BHMS, BUMS, BSMS और BAMS जैसे आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) के जरिए आवेदन कर सकते हैं. ऑल इंडिया कोटा 15 प्रतिशत और स्टेट कोटा 85 प्रतिशत सीटों के साथ है.

