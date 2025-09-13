NEET के कम नंबर नहीं बनेंगे करियर के बीच दीवार! MBBS या BDS की जगह ये मेडिकल कोर्स भी हो सकते हैं बेस्ट
Advertisement
trendingNow12920603
Hindi Newsशिक्षा

NEET के कम नंबर नहीं बनेंगे करियर के बीच दीवार! MBBS या BDS की जगह ये मेडिकल कोर्स भी हो सकते हैं बेस्ट

Medical Courses List: नीट परीक्षा में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं लेकिन मेडिकल क्षेत्र में रहने के इच्छुक हैं तो आप एमबीबीएस और बीडीएस की जगह अन्य मेडिकल कोर्स कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET के कम नंबर नहीं बनेंगे करियर के बीच दीवार! MBBS या BDS की जगह ये मेडिकल कोर्स भी हो सकते हैं बेस्ट

Medical Courses List: लाखों छात्र नीट में हिस्सा लेते हैं लेकिन भारत में एमबीबीएस सीट कम होती है और ऐसे में ज्यादातर छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं. अगर आपका भी एडमिशन न हो पाए या फिर नीट परीक्षा में कम नंबर आए तो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए आप एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स के अलावा दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहेंगे और आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल सकेगा. आइए जानते हैं कि कौन से कोर्स हैं जिसे MBBS या BDS की जगह कर सकते हैं.

आयुष कोर्स

नीट में अगर आपके नंबर अच्छी नहीं भी आए लेकिन पास हो चुके हैं तो आपके पास और भी कई मेडिकल कोर्स हैं जिसे आप अपना सकते हैं. नीट पास करने वाले छात्र BHMS, BUMS, BSMS और BAMS जैसे आयुष कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. यहां भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के तहत सीटें होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीएएमएस कोर्स

आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम बेस्ट बीएएमएस कोर्स सबसे प्रसिद्ध है. इस पूरे प्रोग्राम की अवधि 5.5 साल की होती है. बीएएमएस ग्रेजुएशन के बाद सरकारी आयुष अस्पतालों में नौकरी मिल सकती है. इसके अलावा वेलनेस रिसोर्ट में काम या अपना खुद का सेंटर खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं.

बी फार्मा या डी फार्मा

बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स करने का सोच सकते हैं. इसमें दवाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है और इससे जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है. ये भी मेडिकल से जुड़ा कोर्स है. डिग्री लेने पर अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं. इसके अलावा हॉस्पिटल में भी जॉब लग सकती है. फार्मेसी मेडिकल कंपनी में भी नौकरी के ऑप्शन मिलते हैं.. डी फार्मा और बी फार्मा का कोर्स 2 साल में हो जाता है. जबकि, बैचलर इन फार्मेसी कोर्स के लिए 4 साल का समय लगता है.

बीएससी नर्सिंग

मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले बीएससी नर्सिंग या बीएससी करने का सोच सकते हैं. कई अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल सकती है. ये एक सस्ता कोर्स भी है और इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है. 4 साल में बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा हो जाता है. इसके बाद हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं.

कहां से करें आवेदन?

नीट पास करने वाले छात्र अगर BHMS, BUMS, BSMS और BAMS जैसे आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) के जरिए आवेदन कर सकते हैं. ऑल इंडिया कोटा 15 प्रतिशत और स्टेट कोटा 85 प्रतिशत सीटों के साथ है.

 ये भी पढ़ें- MBBS vs BAMS: डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या बीएएमएस, दोनों में से कौन सा बेहतर? जानें 7 बड़े अंतर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NEETMedical Courses

Trending news

हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
;