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Hindi Newsशिक्षा2.5 करोड़ का पैकेज, Google-Microsoft की नौकरी और विदेश में मौका! आखिर क्या खास है इस यूनिवर्सिटी?

2.5 करोड़ का पैकेज, Google-Microsoft की नौकरी और विदेश में मौका! आखिर क्या खास है इस यूनिवर्सिटी?

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 2.5 करोड़ रुपये के इंटरनेशनल प्लेसमेंट, इंडस्ट्री बेस्ड बी.टेक कोर्स और ग्लोबल टेक एक्सपीरियंस के ज़रिए इंजीनियरिंग शिक्षा में नई पहचान बनाई है. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को AI, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए तैयार कर रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 27, 2026, 10:15 AM IST
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2.5 करोड़ का पैकेज, Google-Microsoft की नौकरी और विदेश में मौका! आखिर क्या खास है इस यूनिवर्सिटी?

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने शानदार प्लेसमेंट और आधुनिक शिक्षा मॉडल को लेकर चर्चा में है. विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2.5 करोड़ रुपये सालाना का अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट पैकेज दर्ज किया है, जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलने वाले सबसे बड़े पैकेजों में शामिल है. यह उपलब्धि दिखाती है कि एलपीयू के छात्र सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में अपनी पहचान बना रहे हैं. विश्वविद्यालय लगातार ऐसे इंजीनियर तैयार कर रहा है जो उद्योग की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह तैयार हैं. यही वजह है कि एलपीयू आज देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में तेजी से अपनी मजबूत जगह बना रहा है.

कितनी कंपनियां पहुंचीं कैंपस?

एलपीयू के हालिया प्लेसमेंट सत्र में 2,225 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और छात्रों को 6,000 से अधिक जॉब ऑफर दिए गए. इस दौरान Google, Microsoft, Amazon, IBM, Intel और Cisco जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने छात्रों की भर्ती की. कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के छात्रों को शानदार अवसर मिले. विश्वविद्यालय के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं.

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क्या खास हैं बी.टेक कोर्स?

एलपीयू की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंडस्ट्री आधारित शिक्षा प्रणाली मानी जा रही है. विश्वविद्यालय 50 से ज्यादा विशेष बी.टेक कोर्स चला रहा है, जिन्हें Google Cloud, IBM और Paytm जैसी कंपनियों के सहयोग से डिजाइन किया गया है. इन कोर्स में सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री सर्टिफिकेट, तकनीकी ट्रेनिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस भी शामिल है. इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने का मौका मिलता है. यही कारण है कि एलपीयू के छात्र नौकरी के लिए पहले से तैयार माने जाते हैं और बड़ी कंपनियां उन्हें प्राथमिकता देती हैं.

ग्लोबल टेक अनुभव कैसे मिलेगा?

विश्वविद्यालय ने “ग्लोबल टेक इमर्शन” कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके जरिए छात्रों को देश और विदेश के बड़े टेक हब्स का अनुभव मिलता है. इस कार्यक्रम के तहत छात्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दुबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में जाकर स्टार्टअप फाउंडर्स, CTO और टेक विशेषज्ञों से सीखते हैं. यहां छात्र AI, क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी और सिस्टम डिजाइन जैसी रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं. इसके अलावा एलपीयू के 80 से ज्यादा देशों में 500 से अधिक पार्टनर विश्वविद्यालय हैं, जो छात्रों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में एक्सचेंज प्रोग्राम और रिसर्च के अवसर देते हैं.

क्यों अलग है एलपीयू मॉडल?

एलपीयू को National Assessment and Accreditation Council से A++ मान्यता मिली हुई है और इसे NIRF 2025 में देश के टॉप 50 संस्थानों में जगह मिली है. विश्वविद्यालय की “Earn Your Fee Back” पहल भी काफी चर्चा में है. इसके तहत छात्र लाइव प्रोजेक्ट, हैकाथॉन और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के जरिए पढ़ाई के दौरान ही कमाई कर सकते हैं और अपनी फीस तक वापस हासिल कर सकते हैं. विश्वविद्यालय का मानना है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को असली दुनिया के लिए पूरी तरह तैयार करना जरूरी है. यही वजह है कि एलपीयू अब इंजीनियरिंग शिक्षा में नई क्रांति लाने वाला संस्थान माना जा रहा है.

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