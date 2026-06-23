लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने एक बार फिर देश की कोचिंग इंडस्ट्री पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. लाखों छात्रों को पढ़ाने वाले ये संस्थान क्या वास्तव में सुरक्षा और बुनियादी मानकों का पालन करते हैं? क्या इनके पास फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास, मेडिकल सहायता और वैध रजिस्ट्रेशन मौजूद होता है? हाल के वर्षों में कोटा से लेकर दिल्ली और अब लखनऊ तक कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हर बार चर्चा कुछ दिनों बाद ठंडी पड़ जाती है. देश में कोचिंग संस्थानों का कारोबार तेजी से बढ़ा है.
हालांकि, क्या नियमन भी उसी गति से बढ़ा है? केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए कई दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर छात्रों की सुरक्षा तक के नियम शामिल हैं. सवाल यह है कि क्या इन नियमों का पालन हो रहा है या वे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं?
भारत में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान को संचालन शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. आवेदन कम से कम तीन महीने पहले किया जाना चाहिए. यदि किसी संस्था की एक से अधिक शाखाएं हैं तो प्रत्येक शाखा का अलग-अलग पंजीकरण जरूरी माना गया है. इसके अलावा कोचिंग सेंटर की एक आधिकारिक वेबसाइट होना भी अनिवार्य है.
वहीं, वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पढ़ाए जाने वाले कोर्स, फीस संरचना, फीस वापसी नीति, छात्रावास सुविधा, निकास नीति और सफल छात्रों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए. नियम यह भी कहते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता. यदि कोई संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है और उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
कोचिंग संस्थानों के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है. दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए ताकि कक्षाओं में भीड़भाड़ न हो. सभी कक्षाएं हवादार और पर्याप्त रोशनी वाली होनी चाहिए. फायर सेफ्टी सिस्टम, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन निकास व्यवस्था अनिवार्य मानी गई है.
दरअसल, लखनऊ की घटना के बाद ये सवाल और गंभीर हो गया है कि क्या सभी संस्थान इन नियमों का पालन कर रहे हैं. इसके अलावा स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा किट और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होना जरूरी है. छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी सिफारिश की गई है.
कोचिंग संस्थानों के लिए छात्रों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था करना भी जरूरी है. नियमों के अनुसार प्रत्येक संस्थान में शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित होनी चाहिए, जहां छात्र अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें. इसके लिए एक विशेष समिति का गठन करने का भी प्रावधान है. छात्रों को अस्पतालों, डॉक्टरों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देना भी संस्थान की जिम्मेदारी मानी गई है.
हाल के वर्षों में छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए यह व्यवस्था और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नियम पहले से मौजूद हैं तो फिर हर कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं? जानकारों का कहना है कि कई जगहों पर निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया कमजोर है. बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर किराए की इमारतों में संचालित होते हैं, जहां सुरक्षा मानकों की नियमित जांच नहीं होती. कई संस्थान छात्रों की बढ़ती संख्या के बावजूद पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते. लखनऊ की घटना ने यह बहस फिर शुरू कर दी है कि क्या स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग समय-समय पर इन संस्थानों का ऑडिट करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन और नियमित निरीक्षण भी उतना ही जरूरी है.
लखनऊ में हुई घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है. यह केवल एक शहर या एक संस्थान का मामला नहीं है, बल्कि देशभर में तेजी से फैलती कोचिंग संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है. लाखों छात्र रोजाना इन संस्थानों में पढ़ने जाते हैं और उनके अभिभावक यह मानकर चलते हैं कि वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होंगे.
जबकि, अब जरूरत इस बात की है कि रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, मेडिकल सहायता और शिकायत निवारण जैसे नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए. यदि ऐसा नहीं हुआ तो हर नए हादसे के बाद वही सवाल दोहराए जाएंगे और जवाब फिर भी अधूरे ही रह जाएंगे.