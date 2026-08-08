लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे हुआ टोल फ्री, इससे सरकार को कितना होगा नुकसान?

हाल ही में शुरू हुए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को फिलहाल टोल नहीं देना होगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोकने का फैसला उस समय लिया, जब भारी बारिश के बाद सड़क के कुछ हिस्सों में धंसने और गड्ढे बनने की शिकायतें सामने आईं. इतने कम समय में सड़क की स्थिति खराब होने से एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं.
NHAI का फैसला सिर्फ यात्रियों को आर्थिक राहत देने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य सड़क की खराबियों को ठीक करवाना और निर्माण से जुड़ी जिम्मेदारी तय करना भी है. जब तक प्रभावित हिस्सों की मरम्मत नहीं होती और सड़क जरूरी मानकों के अनुरूप नहीं लाई जाती, तब तक टोल वसूली पर रोक जारी रहने की बात कही गई है.
भारी बारिश के बाद सड़क के कुछ हिस्सों के धंसने से एक्सप्रेसवे की इंजीनियरिंग और निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं. शुरुआती स्तर पर खराब जल निकासी, मिट्टी को पर्याप्त तरीके से जमाने में कमी और निर्माण संबंधी खामियों को संभावित कारण माना जा रहा है. प्रभावित क्षेत्र में एक रिटेनिंग वॉल के ढहने की भी बात सामने आई है.
हालांकि, किसी एक कारण को अंतिम वजह मानना अभी जल्दबाजी होगी. सड़क धंसने की वास्तविक तकनीकी वजह विशेषज्ञों की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. यही वजह है कि इस मामले में शुरुआती निष्कर्षों और अंतिम तकनीकी रिपोर्ट के बीच अंतर रखना जरूरी है.
टोल वसूली रुकने से पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि सरकार या NHAI को सीधे तौर पर बड़ा राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा. लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस मामले में टोल बंद रहने के दौरान होने वाली संभावित राजस्व भरपाई की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदार पर डाली गई है.
यानी वाहन चालकों को फिलहाल आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन इसका पूरा वित्तीय भार सीधे सरकारी खजाने पर डालने के बजाय निर्माण से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी तय की जा रही है. एक्सप्रेसवे पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का निर्धारित टोल ₹275 बताया गया है. इसलिए टोल रोकने का प्रभाव यात्रियों के लिए राहत और ठेकेदार के लिए वित्तीय जिम्मेदारी, दोनों रूपों में देखा जा सकता है.
सड़क की खराबी को दूर करने की अनुमानित लागत करीब ₹3 करोड़ बताई गई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि मरम्मत का मतलब सिर्फ सड़क पर दिखाई देने वाले गड्ढों को भरना नहीं होगा. NHAI ने निर्माण कंपनी को प्रभावित हिस्सों को उचित तरीके से दोबारा बनाने और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
संभावित मरम्मत में खराब हुए तटबंध और बेस लेयर को ठीक करना शामिल हो सकता है. इसका उद्देश्य सड़क की ऊपरी सतह को अस्थायी तौर पर सुधारना नहीं, बल्कि उस समस्या को दूर करना है जिसकी वजह से सड़क धंसने जैसी स्थिति बनी.
छह लेन वाले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब ₹4,200 करोड़ से ₹4,700 करोड़ तक खर्च होने की जानकारी दी गई है. इसका उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था. लेकिन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद सड़क के कुछ हिस्सों में धंसने की शिकायतों ने निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
इतने बड़े प्रोजेक्ट में सड़क की मजबूती के साथ-साथ मिट्टी की तैयारी, जल निकासी और बेस लेयर की गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसलिए कम समय में सामने आई संरचनात्मक समस्याओं की विस्तृत तकनीकी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
खामियों की जानकारी सामने आने के बाद NHAI ने टोल वसूली रोकने के साथ निर्माण कंपनी को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर को हटाने की कार्रवाई भी की गई है. जिम्मेदार पाए गए इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
इसमें संबंधित इंजीनियरों को दो साल तक NHAI प्रोजेक्ट पर काम करने से रोकने का प्रस्ताव शामिल बताया गया है. इसका उद्देश्य केवल मौजूदा सड़क को ठीक करना नहीं, बल्कि बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट में जवाबदेही तय करना भी है.
फिलहाल सबसे सीधा फायदा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को होगा, क्योंकि टोल वसूली रुकने से उन्हें निर्धारित टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. वहीं, NHAI और निर्माण एजेंसी के सामने चुनौती यह है कि सड़क की तकनीकी खामियों को स्थायी रूप से दूर किया जाए.