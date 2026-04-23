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Hindi Newsशिक्षाLU Minor Degree Scheme: एलयू में बढ़ाई गईं 2326 सीटें; बीएससी, बीकॉम और एलएलबी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी

LU Minor Degree Scheme: एलयू में बढ़ाई गईं 2326 सीटें; बीएससी, बीकॉम और एलएलबी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी

Lucknow University 22 new courses: लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 2026-27 से 22 नए माइनर डिग्री कोर्स शुरू कर रहा है और लगभग में 2326 सीटें बढ़ाई गई हैं. छात्र अब अपनी मेन डिग्री के साथ एआई, डेटा साइंस और भारतीय नाट्य शास्त्र जैसे आधुनिक और नए सबजेक्ट में माइनर डिग्री हासिल कर सकेंगे, जो उनके करियर को नई ऊंचाइयां देने का काम करेगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:29 AM IST
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LU Minor Degree Scheme: एलयू में बढ़ाई गईं 2326 सीटें; बीएससी, बीकॉम और एलएलबी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी

Lucknow University 22 new courses: युनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नए सत्र 2026-27 से यहां 22 माइनर डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसका फायदा यूजी यानी स्नातक के छात्रों को मिलेगा. छात्र अपने मेन कोर्स के साथ इन माइनर कोर्स को भी चुन सकेंगे. इससे उन्हें नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा. खास बात ये है कि छात्र दूसरे साल से ही इन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे.

इन माइनर डिग्री कोर्स को 20 क्रेडिट का बनाया गया है. आसान भाषा में समझें तो हर कोर्स को कुछ क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं. ये बताते हैं कि उस कोर्स को पूरा करने में कितनी पढ़ाई और समय लगेगा. इसमें कुल पांच पेपर शामिल होंगे. यानी पढ़ाई का ढांचा छोटा और आसान रखा गया है. कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने प्रेस से बातचीत में ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद छात्रों को कई सबजेक्ट शिक्षा देना है. जिससे वो अपने करियर के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं. इस कदम से छात्रों को एक साथ कई क्षेत्रों की समझ मिलेगी.

कैसे कोर्स हैं शामिल?

कोर्स की बात करें तो इसमें कई नए और आधुनिक विषय शामिल किए गए हैं. जैसे सोशल साइंस एंड डेटा एनालिसिस, एआई एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइबर पॉलिसी एंड डिजिटल गवर्नेंस, अप्लाइड फिलॉस्फी, जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग. इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, सोशल वर्क और हेल्थ एजुकेशन जैसे विषय भी शामिल हैं. टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स जैसे एआई एंड एमएल, डेटा साइंस और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स भी इसमें रखे गए हैं. इससे छात्रों को नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा.

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श्रीमद्भगवद्गीता से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे

इसके साथ ही विश्वविद्यालय 5 को-करिकुलर और वोकेशनल कोर्स भी शुरू करेगा. इनमें श्रीमद्भगवद्गीता से जुड़ा कोर्स, भारतीय नाट्य शास्त्र और सौंदर्यशास्त्र जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा एआई फॉर ऑल जैसे कोर्स भी होंगे. इन कोर्स का उद्देश्य छात्रों का समझ को पूरी तरीके से विकास करना है. ताकि वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन में काम आने वाली बाकी चीजों में भी आगे बढ़ सकें.

इसी के साथ कई मुख्य कोर्सों में सीटें भी बढ़ाई गई हैं. बीएससी, बीकॉम, एलएलबी और एमएससी जैसे कोर्सों में कुल 2326 सीटें बढ़ाई गई हैं. इससे ज्यादा छात्रों को एडमिशन का मौका मिलेगा. University of Lucknow का यह फैसला छात्रों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इससे उन्हें पढ़ाई के साथ नई दिशा और बेहतर करियर ऑप्शन मिलेंगे.

ये भी पढ़ें- UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स, अब कोई नहीं बना सकेगा फर्जी रिजल्ट!

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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