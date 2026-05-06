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रेत के समंदर में बहती है भारत की ये नदी! जानिए कहां से निकलती है और कहां जाकर होती है खत्म?

भारत की लूनी नदी देश की इकलौती बड़ी नदी है जो रेगिस्तान में बहती है. जानिए इसका उद्गम कहां से होता है, कितनी लंबी है और किन राज्यों से होकर गुजरती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 06, 2026, 03:11 PM IST
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रेत के समंदर में बहती है भारत की ये नदी! जानिए कहां से निकलती है और कहां जाकर होती है खत्म?

भारत में नदियों की कमी नहीं है. कोई नदी आस्था का प्रतीक है, तो कोई खेती और जीवन का आधार. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी भी है, जो हरे-भरे मैदानों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि सूखे रेगिस्तान के बीच बहती है. जी हां, यह नदी भूगोल की दुनिया में बेहद खास मानी जाती है. जहां दूर-दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, वहां यह नदी पानी की धारा बनकर जीवन देती है. इस नदी का नाम है लूनी नदी. यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि रेगिस्तान में बसने वाले लोगों और जानवरों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी धारा मानी जाती है.

भारत की इकलौती बड़ी रेगिस्तानी नदी का नाम लुनी नदी है. यह नदी राजस्थान के सूखे और गर्म इलाकों में बहती है और थार रेगिस्तान में जीवन का अहम स्रोत मानी जाती है. जहां बारिश बहुत कम होती है और पानी की कमी हमेशा बनी रहती है, वहां लूनी नदी लोगों और जानवरों के लिए राहत बनती है. यही वजह है कि यह नदी भारत के भूगोल में खास पहचान रखती है. देश की दूसरी नदियों से अलग, लूनी नदी अपनी रेगिस्तानी यात्रा की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है.

कहां से निकलती है यह नदी?

लुनी नदी का उद्गम Nag Pahad के पास Aravalli Range क्षेत्र में होता है. यह नदी अजमेर से निकलकर पश्चिम दिशा की तरफ बहना शुरू करती है और कुछ ही दूरी में थार रेगिस्तान में प्रवेश कर जाती है. कम बारिश वाले इलाके में यह नदी पानी का बड़ा सहारा बनती है. राजस्थान के कई गांव और पशुपालक इस नदी पर निर्भर रहते हैं. रेगिस्तान में पानी की उपलब्धता कम होने की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.

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कितनी लंबी है यह नदी?

लुनी नदी की कुल लंबाई करीब 495 किलोमीटर है. यह राजस्थान के कई जिलों से गुजरते हुए गुजरात की ओर बढ़ती है. शुरुआत में इसका पानी मीठा होता है, जिसका उपयोग लोग पीने और खेती के लिए करते हैं. लेकिन जैसे-जैसे नदी आगे बढ़ती है, इसके पानी में नमक की मात्रा बढ़ने लगती है और यह खारा हो जाता है. इसी वजह से इसे स्थानीय भाषा में लवणवती नदी भी कहा जाता है, जिसका मतलब नमकीन नदी होता है.

कहां जाकर खत्म होती है?

Luni River आखिर में Rann of Kutch के दलदली इलाके में जाकर खत्म हो जाती है. खास बात यह है कि इसका पानी पूरी तरह समुद्र में नहीं मिल पाता. यह नदी कुल मिलाकर दो राज्यों राजस्थान और गुजरात को कवर करती है. राजस्थान में इसका जन्म होता है और गुजरात में जाकर इसका सफर खत्म हो जाता है. रेगिस्तान में बहने वाली यह अनोखी नदी खेती, पशुपालन और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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