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Hindi Newsशिक्षा75 घरों वाले इस छोटे से गांव ने पैदा किए 51 से ज्यादा IAS-IPS, आखिर क्या है यहां की मिट्टी का राज?

75 घरों वाले इस छोटे से गांव ने पैदा किए 51 से ज्यादा IAS-IPS, आखिर क्या है यहां की मिट्टी का राज?

Madhopatti village of ias-ips officers: उत्तर प्रदेश का माधोपट्टी गांव महज 75 घरों की आबादी के बावजूद 51 से ज्यादा IAS और IPS अधिकारी देकर देश का अफसरों वाला गांव बन गया है. यहां एक ही परिवार के चार भाइयों के IAS बनने और बिना किसी बाहरी कोचिंग के सफलता पाने की परंपरा आज भी युवाओं को प्रेरित कर रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:50 PM IST
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75 घरों वाले इस छोटे से गांव ने पैदा किए 51 से ज्यादा IAS-IPS, आखिर क्या है यहां की मिट्टी का राज?

Madhopatti village of ias-ips officers: देश में हर साल लाखों युवा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं. बड़े शहरों में कोचिंग पर लाखों रुपये खर्च होते हैं. इसके बावजूद सफलता आसान नहीं होती. लेकिन एक छोटा सा गांव ऐसा है. जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां सिर्फ 75 घर हैं. फिर भी इस गांव ने 51 से ज्यादा IAS और IPS अधिकारी दिए हैं. ये गांव माधोपट्टी है. इसे आज अफसरों का गांव भी कहा जाता है.

इस गांव की सबसे खास बात यह है. यहां लगभग हर दूसरे घर से कोई न कोई अधिकारी निकला है. गांव की गलियों में चलते हुए आपको कई रिटायर्ड या मौजूदा अफसर मिल सकते हैं. इतनी छोटी आबादी के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड मानी जाती है. यही कारण है कि पूरा देश इस गांव की मिसाल देता है.

एक ही परिवार के 4 भाई IAS

इस गांव की कहानी और भी दिलचस्प है. एक ही परिवार के चार भाई IAS बने थे. इनमें विनय कुमार सिंह. छत्रपाल सिंह. अजय कुमार सिंह और शशिकांत सिंह शामिल हैं. विनय कुमार सिंह आगे चलकर बिहार के मुख्य सचिव भी बने. इनकी सफलता ने गांव के बाकी युवाओं को भी प्रेरित किया था. इसके बाद एक के बाद एक कई छात्र सिविल सेवा में चयनित होते गए.

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1914 में ही शुरू हो चुकी थी परंपरा

इस परंपरा की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी. साल 1914 में मुस्तफा हुसैन ने ब्रिटिश दौर में सिविल सेवा में जगह बनाई थी. आजादी के बाद 1952 में प्रकाश सिंह IFS अधिकारी बने. इसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा. साल 2002 में अमिताभ सिंह ने भी परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन किया. इस तरह यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होती गई.

सबसे खास बात यह है कि यहां महंगे कोचिंग सेंटर या बड़ी लाइब्रेरी नहीं हैं. फिर भी बच्चे सफल हो रहे हैं. इसका कारण है गांव का माहौल. यहां बड़े अधिकारी ही छोटे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं. हर बच्चा उन्हें देखकर प्रेरित होता है. उसे लगता है कि वह भी यह कर सकता है. यही आत्मविश्वास इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है. यही वजह है कि यह छोटा सा गांव आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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