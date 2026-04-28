75 घरों वाले इस छोटे से गांव ने पैदा किए 51 से ज्यादा IAS-IPS, आखिर क्या है यहां की मिट्टी का राज?

Madhopatti village of ias-ips officers: देश में हर साल लाखों युवा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं. बड़े शहरों में कोचिंग पर लाखों रुपये खर्च होते हैं. इसके बावजूद सफलता आसान नहीं होती. लेकिन एक छोटा सा गांव ऐसा है. जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां सिर्फ 75 घर हैं. फिर भी इस गांव ने 51 से ज्यादा IAS और IPS अधिकारी दिए हैं. ये गांव माधोपट्टी है. इसे आज अफसरों का गांव भी कहा जाता है.

इस गांव की सबसे खास बात यह है. यहां लगभग हर दूसरे घर से कोई न कोई अधिकारी निकला है. गांव की गलियों में चलते हुए आपको कई रिटायर्ड या मौजूदा अफसर मिल सकते हैं. इतनी छोटी आबादी के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड मानी जाती है. यही कारण है कि पूरा देश इस गांव की मिसाल देता है.

एक ही परिवार के 4 भाई IAS

इस गांव की कहानी और भी दिलचस्प है. एक ही परिवार के चार भाई IAS बने थे. इनमें विनय कुमार सिंह. छत्रपाल सिंह. अजय कुमार सिंह और शशिकांत सिंह शामिल हैं. विनय कुमार सिंह आगे चलकर बिहार के मुख्य सचिव भी बने. इनकी सफलता ने गांव के बाकी युवाओं को भी प्रेरित किया था. इसके बाद एक के बाद एक कई छात्र सिविल सेवा में चयनित होते गए.

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1914 में ही शुरू हो चुकी थी परंपरा

इस परंपरा की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी. साल 1914 में मुस्तफा हुसैन ने ब्रिटिश दौर में सिविल सेवा में जगह बनाई थी. आजादी के बाद 1952 में प्रकाश सिंह IFS अधिकारी बने. इसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा. साल 2002 में अमिताभ सिंह ने भी परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन किया. इस तरह यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होती गई.

सबसे खास बात यह है कि यहां महंगे कोचिंग सेंटर या बड़ी लाइब्रेरी नहीं हैं. फिर भी बच्चे सफल हो रहे हैं. इसका कारण है गांव का माहौल. यहां बड़े अधिकारी ही छोटे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं. हर बच्चा उन्हें देखकर प्रेरित होता है. उसे लगता है कि वह भी यह कर सकता है. यही आत्मविश्वास इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है. यही वजह है कि यह छोटा सा गांव आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है.

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