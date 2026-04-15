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MPBSE MP Board 12th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, स्टूडेंट्स यहां से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

MPBSE MP Board 12th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 12वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा कर दी है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:57 AM IST
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MPBSE MP Board Class 12th Result 2026 OUT
MPBSE MP Board Class 12th Result 2026 OUT

MPBSE MP Board Class 12th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म हो चुका है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कक्षा 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम मोहन यादव ने 12वीं क्लास के परिणाम की घोषणा कर दी है. इस साल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) 12वीं परीक्षा में करीब 7 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इस साल भी प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी है. इंटर परीक्षा रिजल्ट में लड़कियां आगे रही. मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी गई है. एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट result.mponline.gov.in पर 12वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते हैं. यहां अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट देख सकेंगे. 

दूसरी बोर्ड परीक्षा की घोषणा

सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने दूसरी बोर्ड परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत स्टूडेंट्स को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा. ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने अंकों से खुश नहीं है तो वो अंक सुधारने के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं. कुछ अंकों से रहने वाले स्टूडेंट्स फिर से बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं.

कहां-कहां चेक कर सकते हैं एमपी 12वीं बोर्ड रिजल्ट?

एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को वेबसाइट पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए लिंक शो होगा. 12वीं रिजल्ट को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. 

ये भी पढ़ें- MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी; 10वीं और 12वीं में इन छात्राओं ने किया टॉप

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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