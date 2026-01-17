MP Board Admit Card 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

MP Board Admit Card 2026 Released: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड में परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन में साफ निर्देश दिया गया है कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा की तारीख पर सुबह 8 बजे तक एग्जाम केंद्र पहुंचना होगा. अगर कोई छात्र देरी से पहुंचता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 8.15 तक छात्र को एंट्री मिल सकती है और 8:30 बजे छात्रों को सीट पर बैठना होगा. इसके अलावा अन्य जानकारी भी एडमिट कार्ड के माध्यम से जारी की गई है. 10वीं और 12वीं के छात्र कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

MP Board Exam Date 2026: कब होगी परीक्षा?

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 13 फरवरी 2026 से हो जाएगी. इस बार परीक्षा में 10वीं और 12वीं के करीब 16.60 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. 10वीं के करीब 9.53 लाख स्टूडेंट्स और 12वीं के 7.06 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे.

MP Board Admit Card OUT: कहां दिखेगा बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड?

मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड देख सकते हैं. यहां पर छात्रों को लॉगिन डिटल्स भरनी होगी और फिर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड देख सकेंगे.

MP Board 2026 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाना होगा. आइए एमपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं. होमपेज पर एक सेक्शन Examination का दिखेगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'Main Exam Admit Card 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें. लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन होगा जहां छात्रों को अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कार्ड एंटर करना होगा. लॉगिन की जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं और फिर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा. वहां से बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट का ऑप्शन भी मिलेगा.

अधिक जानकारी या परीक्षा से संबंधित अन्य अपडेट के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जा सकते हैं.

