MP Board Admit Card 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

MP Board Admit Card 2026 Released: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए एमपी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.
MP Board Admit Card 2026 Released: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड में परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन में साफ निर्देश दिया गया है कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा की तारीख पर सुबह 8 बजे तक एग्जाम केंद्र पहुंचना होगा. अगर कोई छात्र देरी से पहुंचता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 8.15 तक छात्र को एंट्री मिल सकती है और 8:30 बजे छात्रों को सीट पर बैठना होगा. इसके अलावा अन्य जानकारी भी एडमिट कार्ड के माध्यम से जारी की गई है. 10वीं और 12वीं के छात्र कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 13 फरवरी 2026 से हो जाएगी. इस बार परीक्षा में 10वीं और 12वीं के करीब 16.60 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. 10वीं के करीब 9.53 लाख स्टूडेंट्स और 12वीं के 7.06 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे.
मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड देख सकते हैं. यहां पर छात्रों को लॉगिन डिटल्स भरनी होगी और फिर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड देख सकेंगे.
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाना होगा. आइए एमपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
अधिक जानकारी या परीक्षा से संबंधित अन्य अपडेट के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जा सकते हैं.
