Madras University Result 2026 जारी! UG-PG और प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स अभी इस बेवसाइट पर करें चेक

University of Madras ने नवंबर परीक्षा के रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट unom.ac.in पर जारी कर दिए हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और रिजल्ट देखें. हालांकि वेबसाइट कुछ समय के लिए काम नहीं कर रही थी, इसलिए छात्रों से कहा गया है कि थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करें.

किन-किन कोर्स के आए रिजल्ट

इस रिजल्ट में कई तरह के कोर्स शामिल हैं. ग्रेजुएशन यानी BA, B.Com, B.Sc जैसे कोर्स के छात्र भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन में MA, M.Com, M.Sc जैसे कोर्स भी शामिल हैं. इसके अलावा लॉ, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं. डिस्टेंस एजुकेशन, उर्दू और अन्य भाषा के कोर्स के छात्र भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड

छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर दिए गए UG PG Professional Result लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. इसके बाद Get Result या View Result पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

मार्कशीट में क्या-क्या देखें

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपने सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करने की सलाह दी गई है. इसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का नाम, विषय कोड और विषय का नाम, मिले हुए अंक, कुल अंक और रिजल्ट की स्थिति जैसी जानकारी होती है. अगर किसी भी तरह की गलती दिखे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

रीवैल्यूएशन का मौका

जो छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं उनके लिए रीवैल्यूएशन का विकल्प भी दिया जाएगा. इसके लिए यूनिवर्सिटी जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी करेगी. छात्रों को आवेदन अपने कॉलेज के माध्यम से करना होगा. सीधे यूनिवर्सिटी में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. ध्यान रहे कि तय समय के बाद किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे.

आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि रिजल्ट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा. किसी भी छात्र को हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी इसलिए डाउनलोड किया हुआ रिजल्ट संभालकर रखें.

कब हुई यूनिवर्सिटी की स्थापना

University of Madras की स्थापना साल 1857 में चेन्नई में हुई थी. यह भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है. इसे UGC से मान्यता प्राप्त है और यहां हर साल हजारों छात्र अलग-अलग कोर्स में पढ़ाई करते हैं.

