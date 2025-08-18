महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा के परिणाम जारी, यहां mscepune.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

MAHA TAIT Result 2025 Released: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे द्वारा शिक्षक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षा (TAIT) 2025 परीक्षा का परिणाम आज यानी 18 अगस्त, 2025 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है. लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले कुल 2,11,308 उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mscepune.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करने होंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा का आयोजन 24 मई, 2025 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर हुआ था. वहीं, परीक्षा के लिए कुल 2,28,808 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2,11,308 उम्मीदवार एग्जाम में शामिल हुए थे. अब महाराष्ट्र TAIT परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य होंगे. जिसमें जिले के अनुसार चयन और सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. सभी चरणों में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार महाराष्ट्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे.

ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

उम्मीदवार रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mscepune.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद TAIT 2025 Result लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

