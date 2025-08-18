महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा के परिणाम जारी, यहां mscepune.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
Advertisement
trendingNow12886610
Hindi Newsशिक्षा

महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा के परिणाम जारी, यहां mscepune.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

MAHA TAIT Result 2025 Declared: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने शिक्षक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षा (TAIT)  2025 परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट mscepune.in पर जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा के परिणाम जारी, यहां mscepune.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

MAHA TAIT Result 2025 Released: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे द्वारा शिक्षक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षा (TAIT) 2025 परीक्षा का परिणाम आज यानी 18 अगस्त, 2025 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है. लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले कुल 2,11,308 उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mscepune.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करने होंगे.

CSIR NET रिजल्ट कब जारी होगा? स्कोरकार्ड यहां csirnet.nta.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड

इस दिन हुई थी परीक्षा
महाराष्ट्र TAIT 2025 परीक्षा का आयोजन 24 मई, 2025 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर हुआ था. वहीं, परीक्षा के लिए कुल 2,28,808 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2,11,308 उम्मीदवार एग्जाम में शामिल हुए थे. अब महाराष्ट्र TAIT परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य होंगे. जिसमें जिले के अनुसार चयन और सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. सभी चरणों में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार महाराष्ट्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे.

IBPS क्लर्क के 10277 पदों पर भर्ती के लिए बंद होने वाला है आवेदन विंडो,जल्दी करें...

ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड 
उम्मीदवार रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mscepune.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद TAIT 2025 Result लिंक पर क्लिक करें.

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी...

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

MAHA TAIT Result 2025 OUT

Trending news

दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कठपुतली का शर्मनाक प्रदर्शन'... महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर कसा तंज
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कठपुतली का शर्मनाक प्रदर्शन'... महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर कसा तंज
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
;