MAHA TET Registration 2025: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा?

MAHA TET 2025 Registration: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (Maharashtra State Examination Council) ने महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Maharashtra Teachers Eligibility Test) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आज यानी 15 सितंबर से एप्लिकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ये रहा पूरा शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन शुरू- 15 सितंबर 2025

रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 3 अक्टूबर 2025

एडमिट कार्ड- 10 से 23 नवंबर 2025 के बीच

परीक्षा की तारीख- 23 नवंबर 2025

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

कैटेगरी पेपर-1 पेपर-2 जनरल 500 800 Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/Disabled 250 400

परीक्षा का समय

बता दें, ये परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. 23 नवंबर को पहली शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से 1.00 बजे तक. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक.

कौन हो सकता है इस परीक्षा में शामिल?

Paper-1: इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए. साथ ही बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) कंप्लीट होना चाहिए.

Paper-2: इस परीक्षा के आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) में पास होना चाहिए.

Paper-1 और Paper-2: कैंडिडेट के पास बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है.

MAHATET एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?