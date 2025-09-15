MAHA TET Registration 2025: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा?

MAHA TET Registration 2025 Begins: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (Maharashtra State Examination Council) ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानें सारी डिटेल्स..
MAHA TET 2025 Registration: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (Maharashtra State Examination Council) ने महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Maharashtra Teachers Eligibility Test) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आज यानी 15 सितंबर से एप्लिकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
ये रहा पूरा शेड्यूल
रजिस्ट्रेशन शुरू- 15 सितंबर 2025
रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 3 अक्टूबर 2025
एडमिट कार्ड- 10 से 23 नवंबर 2025 के बीच
परीक्षा की तारीख- 23 नवंबर 2025
रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
|कैटेगरी
|पेपर-1
|पेपर-2
|जनरल
|500
|800
|Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/Disabled
|250
|400
परीक्षा का समय
बता दें, ये परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. 23 नवंबर को पहली शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से 1.00 बजे तक. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक.
कौन हो सकता है इस परीक्षा में शामिल?
Paper-1: इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए. साथ ही बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) कंप्लीट होना चाहिए.
Paper-2: इस परीक्षा के आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) में पास होना चाहिए.
Paper-1 और Paper-2: कैंडिडेट के पास बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है.
MAHATET एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
परीक्षा के सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जाना होगा.
लॉगिन के लिए सबसे पहले आप नए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म को अच्छे से भरें.
आखिर में रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सबमिट करें.