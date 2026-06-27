TET पेपर लीक पर फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन! ठाणे जॉइंट CP की अगुवाई में SIT गठित

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से 28 जून 2026 को राज्यभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होनी थी. लेकिन परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले पेपर लीक होने की सूचना सामने आने से पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया. शुरुआती जांच में पुलिस और शिक्षा विभाग को जानकारी मिली कि कुछ लोगों के पास संदिग्ध प्रश्नपत्र मौजूद है. इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई. पेपर लीक की आशंका को देखते हुए सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया ताकि किसी भी तरह की अनियमितता के बीच परीक्षा न कराई जाए. जांच के दौरान पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और संदिग्धों की तलाश शुरू की. अब जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि बरामद प्रश्नपत्र वास्तविक TET पेपर था या किसी तरह का मॉक टेस्ट पेपर. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले किन-किन लोगों तक पहुंचा और इसे लीक करने में किन लोगों की भूमिका रही.