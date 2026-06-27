TET पेपर लीक पर फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन! ठाणे जॉइंट CP की अगुवाई में SIT गठित

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 का पेपर लीक होने के बाद राज्य की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा भूचाल आ गया है. 28 जून को होने वाली परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र लीक होने के मामले ने लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया. अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint CP) पंजाबराव उगले के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और डीजीपी सदानंद दाते से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो पाएगा?
महाराष्ट्र TET पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसे बेहद गंभीर मामला माना है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) सदानंद दाते से बातचीत की. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का फैसला लिया. इस SIT का नेतृत्व ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint CP) पंजाबराव उगले करेंगे. सरकार का कहना है कि जांच केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रश्नपत्र बाहर कैसे पहुंचा, इसके पीछे कौन लोग थे, किस स्तर पर चूक हुई और क्या कोई बड़ा संगठित रैकेट सक्रिय है, इन सभी पहलुओं की भी जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार का मानना है कि ऐसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष और तेज जांच जरूरी है.
Maharashtra TET 2026 Exam leak case: Maharashtra CM Devendra Fadnavis orders SIT (Special Investigation Team) under Thane Joint CP Panjabrao Ugale. CM Devendra Fadnavis spoke to School Education Minister Dada Bhuse & DGP Sadanand Date & directed strictest action against the… pic.twitter.com/4NLN52DBBo
— ANI (@ANI) June 27, 2026
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से 28 जून 2026 को राज्यभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होनी थी. लेकिन परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले पेपर लीक होने की सूचना सामने आने से पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया. शुरुआती जांच में पुलिस और शिक्षा विभाग को जानकारी मिली कि कुछ लोगों के पास संदिग्ध प्रश्नपत्र मौजूद है. इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई. पेपर लीक की आशंका को देखते हुए सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया ताकि किसी भी तरह की अनियमितता के बीच परीक्षा न कराई जाए. जांच के दौरान पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और संदिग्धों की तलाश शुरू की. अब जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि बरामद प्रश्नपत्र वास्तविक TET पेपर था या किसी तरह का मॉक टेस्ट पेपर. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले किन-किन लोगों तक पहुंचा और इसे लीक करने में किन लोगों की भूमिका रही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए. उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर के आरोपियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड और इसमें शामिल सभी लोगों तक पहुंचना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसियों से कहा है कि तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की पहचान की जाए. साथ ही शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई संभावित चूक की समीक्षा की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है. इसलिए दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत बनाया जाएगा. इस पूरे मामले पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और जांच की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी.
इस पेपर लीक का सबसे बड़ा असर उन लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिन्होंने महीनों तक मेहनत कर शिक्षक बनने का सपना देखा था. परीक्षा रद्द होने से न केवल उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, बल्कि मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान भी बढ़ गया है. कई छात्र दूर-दराज के जिलों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे. कुछ ने यात्रा, रहने और अन्य व्यवस्थाओं पर पैसे खर्च किए थे. अब उन्हें नई परीक्षा तिथि का इंतजार करना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने फिलहाल संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि पहले जांच पूरी की जाएगी, उसके बाद नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा. अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित करे और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था लागू करे, ताकि उनकी मेहनत पर दोबारा पानी न फिरे.