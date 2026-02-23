Maharashtra HSC केमिस्ट्री पेपर लीक... 2 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी; बोर्ड का साफ कहना- नहीं होगी दोबारा परीक्षा

Maharashtra HSC Chemistry Exam 2026: बोर्ड परीक्षा के दौर में तमाम राज्यों से किसी न किसी पेपर के लीक होने खबर सामने आ रही हैं. मध्य प्रदेश में इंग्लिश पेपर लीक होने का मामला सामने आया था तो वहीं, महाराष्ट्र में भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ऐसी खबरें पिछले कुछ दिन से चल रही है. इस पर बोर्ड ने साफ किया कि ऐसा नहीं हुआ है. केमिस्ट्री पेपर लीक को गलत बताते हुए महाराष्ट्र बोर्ड ने जानकारी दी कि दो छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. आइए इसे पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (HSC) एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. केमिस्ट्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले को यूं नजरअंदाज नहीं किया गया है बल्कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में दो की गिरफ्तारी कर ली गई है. परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक होने के मामले की जांच की जा रही है.

नहीं हुआ पेपर लीक, ना होगा फिर से एग्जाम

महाराष्ट्र बोर्ड ने साफ कहा कि एग्जाम से पहले केमिस्ट्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था. ना ही फिर से केमिस्ट्री पेपर का आयोजन किया जाएगा. इस मामले की जांच जारी है और पुलिस प्राइमरी सोर्स की तलाश कर रही है. पुलिस से इस मामले में पेपर को लीक करने वाले मुख्य शख्स की तलाश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बोर्ड परीक्षाओं के चलते छात्रों से पूछताछ नहीं

पुलिस का कहना है कि जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर है और एक छोटे ट्यूशन सेंटर से जुड़ा हुआ है. हालांकि, पेपर को लीक करने वाला कौन रहा उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल स्टूडेंट्स से भी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है. बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्टूडेंट्स से कुछ पूछा नहीं गया है. हालांकि, बाद में ऐसा किया जा सकता है.

नहीं हुआ पेपर लीक

वहीं, केमिस्ट्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है क्योंकि ये मैसेज केवल नोटिफिकेशन में था. जब तक इस मैसेज को स्टूडेंट्स देखते तब तक वो फोन पकड़ा जा चुका था और मैसेज को हटा दिया गया था. इसके साथ ही बोर्ड अधिकारियों ने ये भी साफ किया कि डेटशीट में जिस तारीख पर जो एग्जाम होना तय है वैसी ही HSC परीक्षाएं जारी रहेंगी. बोर्ड ने स्टूडेंट्स से कहा कि वो ऐसी अफवाहों से दूर रहें और ध्यान न दें.

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के नागपुर के मनकापुर इलाके में स्थित सेंट उर्सुला कॉलेज में 18 फरवरी 2026 को एक पेपर लीक का मामला सामने आया था. दरअसल, सुपरवाइजर को एक छात्र पर तब शक हुआ जब वो वॉशरूम में जाने के 20 मिनट बाद एग्जाम हॉल में आया. इस दौरान उस स्टूडेंट की तलाश की गई और फिर एक मोबाइल फोन मिला. काफी सख्त चेकिंग के बाद भी छात्रा फोन को साथ लेकर पेपर दे रही थी जिसे लेकर ये भी सवाल है कि कैसे एग्जाम हॉल तक फोन साथ में रहा. फोन की चेकिंग करने पर ये भी पता चला कि सुबह 10:37 से 10:40 के बीच केमिस्ट्री का पेपर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया. इतना ही नहीं, इस ग्रुप में 16 फरवरी को हुआ फिजिक्स पेपर भी उपलब्ध था. बताया जा रहा है कि उस ग्रुप में 12 छात्र थे. केमिस्ट्री पेपर लीक को लेकर कहा जा रहा है कि ये पेपर इन छात्रों तक सीमित था. फिलहाल, मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Physics Paper Analysis and Reaction: सीबीएसई 12वीं के फिजिक्स पेपर में NCERT का बोलबाला, छात्रों के लिए कैसा रहा एग्जाम?