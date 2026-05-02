महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

Maharashtra board hsc Class 12 Result: महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने एचएससी रिजल्ट 2026 की तारीख और समय घोषित कर दिया है. लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. बोर्ड के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा. छात्र उसी समय से अपना स्कोर ऑनलाइन देख सकेंगे. इस बार रिजल्ट पिछले साल से थोड़ा पहले घोषित हो रहा है. इससे छात्रों में उत्साह और बढ़ गया है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बहुत आसानी से अपना स्कोरकार्ड देख पाएंगे. इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. mahahsscboard.in या hscresult.mkcl.org पर लॉगिन करना होगा. वहां होमपेज पर रिजल्ट लिंक दिखाई देगा. उस पर क्लिक करने के बाद छात्रों को अपना रोल नंबर या अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी. जैसे ही वे सबमिट करेंगे, उनका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आगे के काम के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने पर क्या करें?

अगर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से परेशानी आती है. तो छात्र डिजिलॉकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. डिजिलॉकर पर भी मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए छात्रों को लॉगिन करना होगा. प्रोफाइल में आधार नंबर लिंक करना होगा. फिर पुल पार्टनर डॉक्यूमेंट ऑप्शन से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. ये डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह मान्य होती है. इसका इस्तेमाल एडमिशन और अन्य कामों में किया जा सकता है.

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इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं परीक्षा में करीब 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें विज्ञान, कला, कॉमर्स और बाकी स्ट्रीम के छात्र शामिल हैं. विज्ञान स्ट्रीम में सबसे ज्यादा छात्र रहे. इसके अलावा व्यावसायिक और आईटीआई के छात्र भी परीक्षा में शामिल हुए. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने के कारण रिजल्ट का इंतजार भी काफी ज्यादा था. अब बोर्ड पूरी तैयारी के साथ नतीजे जारी करने जा रहा है.

चेक करें गलती

छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट देखने के बाद सभी जानकारी ध्यान से चेक करें. जैसे नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और कुल अंक, अगर किसी भी तरह की गलती दिखाई देती है. तो तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें. साथ ही अपनी मार्कशीट को सुरक्षित रखें. क्योंकि आगे एडमिशन या अन्य प्रक्रियाओं में इसकी जरूरत पड़ेगी. कुल मिलाकर अब छात्रों को बस तय समय का इंतजार करना है. और रिजल्ट आते ही अपनी मेहनत का परिणाम देखना है.

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