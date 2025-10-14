MSBSHSE Datesheet 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी की SSC और HSC परीक्षाओं की डेटशीट, 10वीं-12वीं के एग्जाम इस तारीख से शुरू

Maharashtra Board SSC HSC Exam Datesheet 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) की ओर से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (HSC) बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स टाइम टेबल जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाकर प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ थ्योरी एग्जाम का डेटशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

