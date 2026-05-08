MSBSHSE 10th Result 2026 Out: 179 छात्रों ने पाया 100/100... जारी हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट; यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

MSBSHSE 10th Result 2026 Out: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं यानी SSC परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने पुणे कार्यालय से आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा की है. रिजल्ट आते ही लाखों छात्रों ने अपने नंबर्स देखें. इस बार राज्य का कुल पास प्रतिशत 92.09 फीसदी दर्ज किया गया. पिछले साल की तुलना में रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा है. साल 2025 में पास प्रतिशत 94.10 फीसदी था. वहीं 2024 में 95.81 फीसदी और 2023 में 93.83 फीसदी छात्र पास हुए थे. इससे माना जा रहा है कि इस बार परीक्षा का स्तर पहले से थोड़ा कठिन था.

इस साल महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा में करीब 15.42 लाख छात्र शामिल हुए थे. इनमें से 14.20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है. परीक्षा फरवरी और मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई थी. राज्यभर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. रिजल्ट में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. बोर्ड के अनुसार इस बार 179 विद्यार्थियों ने पूरे 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. ये छात्र महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से हैं. रिजल्ट घोषित होने के बाद इन टॉपर्स की चर्चा हर जगह हो रही है. परिवार और स्कूलों में खुशी का माहौल बना हुआ है.

यहां देखें रिजल्ट?

छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. MSBSHSE Official Website पर रिजल्ट लिंक उपलब्ध है. इसके अलावा SSC रिजल्ट पोर्टल और महा रिजल्ट वेबसाइट पर भी स्कोरकार्ड देखा जा सकता है. छात्रों को अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी. छात्र इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

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बोर्ड ने निकाला परसेंटेज रेंज का आकड़ा?

बोर्ड ने इस बार परसेंटेज रेंज का पूरा आंकड़ा भी जारी किया है. 90 प्रतिशत और उससे ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 12,036 रही. वहीं 85 से 90 फीसदी के बीच 16,741 छात्र सफल हुए. 80 से 85 फीसदी अंक पाने वाले 21,792 विद्यार्थी रहे. इसके अलावा 75 से 80 फीसदी के बीच 25,229 छात्रों ने जगह बनाई. 70 से 75 फीसदी अंक पाने वाले 27,734 छात्र रहे. इससे साफ है कि इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं.

रिजल्ट के आंकड़ों में सबसे ज्यादा छात्र 45 से 60 फीसदी अंक वाले रहे. इस श्रेणी में 67,122 विद्यार्थी पास हुए. यह कुल सफल छात्रों का सबसे बड़ा हिस्सा है. वहीं 65 से 70 फीसदी के बीच 28,599 छात्र और 60 से 65 फीसदी के बीच 31,434 छात्र सफल हुए. बोर्ड के मुताबिक 45 फीसदी से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 24,812 रही. कुल मिलाकर इस साल एसएससी परीक्षा 2026 में 2,55,499 छात्रों को सफल घोषित किया गया है. रिजल्ट आने के बाद अब छात्र आगे की पढ़ाई और कॉलेज एडमिशन की तैयारी में जुट गए हैं.

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