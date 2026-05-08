Advertisement
trendingNow13209399
Hindi Newsशिक्षाMSBSHSE 10th Result 2026 Out: 179 छात्रों ने पाया 100100... जारी हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट; यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

MSBSHSE 10th Result 2026 Out: 179 छात्रों ने पाया 100/100... जारी हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट; यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

MSBSHSE 10th Result 2026 Out: महाराष्ट्र बोर्ड ने कक्षा 10वीं 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 92.09% छात्र सफल रहे हैं. जहां 179 विद्यार्थियों ने पूरे 100% अंक हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है, वहीं इस साल का कुल पास प्रतिशत पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 08, 2026, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MSBSHSE 10th Result 2026 Out: 179 छात्रों ने पाया 100/100... जारी हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट; यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

MSBSHSE 10th Result 2026 Out: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं यानी SSC परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने पुणे कार्यालय से आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा की है. रिजल्ट आते ही लाखों छात्रों ने अपने नंबर्स देखें. इस बार राज्य का कुल पास प्रतिशत 92.09 फीसदी दर्ज किया गया. पिछले साल की तुलना में रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा है. साल 2025 में पास प्रतिशत 94.10 फीसदी था. वहीं 2024 में 95.81 फीसदी और 2023 में 93.83 फीसदी छात्र पास हुए थे. इससे माना जा रहा है कि इस बार परीक्षा का स्तर पहले से थोड़ा कठिन था.

इस साल महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा में करीब 15.42 लाख छात्र शामिल हुए थे. इनमें से 14.20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है. परीक्षा फरवरी और मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई थी. राज्यभर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. रिजल्ट में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. बोर्ड के अनुसार इस बार 179 विद्यार्थियों ने पूरे 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. ये छात्र महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से हैं. रिजल्ट घोषित होने के बाद इन टॉपर्स की चर्चा हर जगह हो रही है. परिवार और स्कूलों में खुशी का माहौल बना हुआ है.

यहां देखें रिजल्ट? 

छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. MSBSHSE Official Website पर रिजल्ट लिंक उपलब्ध है. इसके अलावा SSC रिजल्ट पोर्टल और महा रिजल्ट वेबसाइट पर भी स्कोरकार्ड देखा जा सकता है. छात्रों को अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी. छात्र इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बोर्ड ने निकाला परसेंटेज रेंज का आकड़ा?

बोर्ड ने इस बार परसेंटेज रेंज का पूरा आंकड़ा भी जारी किया है. 90 प्रतिशत और उससे ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 12,036 रही. वहीं 85 से 90 फीसदी के बीच 16,741 छात्र सफल हुए. 80 से 85 फीसदी अंक पाने वाले 21,792 विद्यार्थी रहे. इसके अलावा 75 से 80 फीसदी के बीच 25,229 छात्रों ने जगह बनाई. 70 से 75 फीसदी अंक पाने वाले 27,734 छात्र रहे. इससे साफ है कि इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं.

रिजल्ट के आंकड़ों में सबसे ज्यादा छात्र 45 से 60 फीसदी अंक वाले रहे. इस श्रेणी में 67,122 विद्यार्थी पास हुए. यह कुल सफल छात्रों का सबसे बड़ा हिस्सा है. वहीं 65 से 70 फीसदी के बीच 28,599 छात्र और 60 से 65 फीसदी के बीच 31,434 छात्र सफल हुए. बोर्ड के मुताबिक 45 फीसदी से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 24,812 रही. कुल मिलाकर इस साल एसएससी परीक्षा 2026 में 2,55,499 छात्रों को सफल घोषित किया गया है. रिजल्ट आने के बाद अब छात्र आगे की पढ़ाई और कॉलेज एडमिशन की तैयारी में जुट गए हैं.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी; tnresults.nic.in पर लिंक ऐसे करें चेक

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

maharashtra board ssc result 2026

Trending news

242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
ahmedabad plane crash
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
jailer
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
West Bengal Election 2026
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
Punjab
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
DRDO
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
Tamil Nadu
NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
kerala election 2026
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
PM Modi
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
kolkata
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
BJP लीडर खुशबू सुंदर ने थलापति विजय को बताया CM! सपोर्ट कर बोलीं- ‘लोगों ने चुना...’
thalapathy vijay
BJP लीडर खुशबू सुंदर ने थलापति विजय को बताया CM! सपोर्ट कर बोलीं- ‘लोगों ने चुना...’