/महाराष्ट्र की नई 6वीं किताब पर बवाल! जाति व्यवस्था और मांसाहार के जिक्र क्यों हटाए गए?

महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत लागू की गई कक्षा 6 की नई 'इतिहास एवं नागरिकशास्त्र' की किताब चर्चा का विषय बन गई है. नई किताब में वैदिक काल, जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता और खानपान से जुड़े कई हिस्सों में बदलाव किए गए हैं. कुछ पुराने अंश हटाए गए हैं, जबकि कई नए अध्याय और विवरण जोड़े गए हैं. इन बदलावों के बाद इतिहास की प्रस्तुति को लेकर बहस शुरू हो गई है. एक पक्ष इसे बच्चों के लिए सरल और उम्र के अनुरूप बदलाव बता रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कम महत्व दिया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर नई किताब में क्या-क्या बदला गया है और इस पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं.
बालभारती द्वारा प्रकाशित नई कक्षा 6 की किताब नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई है. पिछले साल पहली कक्षा की नई किताबें लागू की गई थीं, जबकि इस वर्ष दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी कक्षा की किताबों में बदलाव किए गए हैं. इतिहास और नागरिकशास्त्र की नई पुस्तक का मूल ढांचा पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन कई अध्यायों को दोबारा लिखा गया है. खासकर वैदिक काल, समाज व्यवस्था और नागरिकशास्त्र से जुड़े कई हिस्सों में संशोधन किया गया है. किताब में अब गतिविधियां, चित्र, अतिरिक्त जानकारी और स्थानीय संदर्भों को भी अधिक जगह दी गई है.
पुरानी किताब में बताया गया था कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पहले पेशे पर आधारित थी, लेकिन बाद में जन्म के आधार पर तय होने लगी, जिससे जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता पैदा हुई. नई किताब में इस विस्तृत विवरण को हटाकर केवल इतना लिखा गया है कि समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में व्यवस्थित था. ये जाति व्यवस्था और उसके सामाजिक प्रभाव का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है. इतिहास समिति का कहना है कि बदलाव विषय को उम्र के अनुरूप और सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है.
पुरानी पुस्तक में ये भी बताया गया था कि वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञों की जटिलता, ज्ञान पर सीमित वर्ग का नियंत्रण और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के कारण नए धार्मिक विचारों का विकास हुआ, जिससे बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ. नई किताब में इन विस्तृत कारणों को हटा दिया गया है. हालांकि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख अब भी मौजूद है, जिसमें वर्ण आधारित भेदभाव का विरोध और अच्छे आचरण को श्रेष्ठता का आधार बताया गया है.
नई पुस्तक में वैदिक काल को अधिक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें सत्य, सहयोग, अनुशासन, आत्मसंयम, उदारता और पारस्परिक सम्मान जैसे मूल्यों को उस समय के समाज की प्रमुख विशेषताएं बताया गया है. शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का विकास बताया गया है. साथ ही योग, संतुलित जीवनशैली और स्वास्थ्य के महत्व का भी उल्लेख किया गया है. किताब में यह भी कहा गया है कि वैदिक समाज में सहयोग और सामुदायिक भावना प्रमुख थी.
नई किताब में प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति को अपेक्षाकृत बेहतर बताया गया है. इसमें उल्लेख है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, वेदों का अध्ययन करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था. गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा और अपाला जैसी विदुषियों का भी उदाहरण दिया गया है. हालांकि पुस्तक यह भी स्वीकार करती है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा पर प्रतिबंध बढ़े तथा समाज अधिक पितृसत्तात्मक होता गया.
नई किताब में वैदिक समाज के भोजन में जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, फल, सब्जियां, दूध, दही और शहद का उल्लेख किया गया है तथा भोजन को संतुलित और सात्विक बताया गया है. वहीं पुरानी किताब में वैदिक काल में मांसाहार का भी जिक्र था. हालांकि हड़प्पा सभ्यता के खानपान में मांस का उल्लेख नई किताब में बरकरार रखा गया है. इतिहास समिति की अध्यक्ष ने कहा है कि मांसाहार का उल्लेख हटाने के पीछे कोई जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं है.
नागरिकशास्त्र के अध्याय में भी बदलाव किए गए हैं. पुरानी किताब में स्थानीय निकायों में महिलाओं और वंचित वर्गों को आरक्षण देने के पीछे सामाजिक न्याय का कारण विस्तार से बताया गया था. नई किताब में आरक्षण का उल्लेख तो है, लेकिन इसके पीछे का विस्तृत तर्क नहीं दिया गया है. हालांकि भारतीय संविधान, संविधान सभा और प्रस्तावना पर दो नए अध्याय जोड़े गए हैं.
बालभारती की इतिहास समिति की अध्यक्ष शुभांगना अत्रे ने कहा कि किताब को बच्चों की उम्र, सीखने के स्तर और नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उनके अनुसार पुस्तक का उद्देश्य इतिहास को सरल, रचनात्मक और समकालीन संदर्भों से जोड़ना है. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास के तथ्यों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और पूरी प्रक्रिया में राज्यभर के शिक्षकों व विशेषज्ञों की भागीदारी रही है.
नई किताब ऐसे समय आई है जब एनसीईआरटी की पुस्तकों में किए गए बदलाव भी चर्चा में हैं. इतिहासकारों और शिक्षा से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता और प्राचीन भारत के जटिल पहलुओं का सीमित उल्लेख छात्रों की समझ को प्रभावित कर सकता है. वहीं सरकार और पाठ्यपुस्तक समिति का कहना है कि यह बदलाव केवल विषय को सरल और बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं.
नई किताब में चित्र, गतिविधियां, स्थानीय उदाहरण और कम शब्दों में जानकारी देने पर जोर दिया गया है. इससे छोटे बच्चों के लिए विषय समझना आसान हो सकता है. हालांकि इतिहास के कुछ संवेदनशील विषयों को कम विस्तार से पढ़ाए जाने को लेकर बहस जारी है. आगे की कक्षाओं में इन विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा या नहीं, यह आगामी पाठ्यक्रमों में स्पष्ट होगा.
फिलहाल नई किताब महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में लागू हो चुकी है. इसके बदलावों पर शिक्षा विशेषज्ञों, इतिहासकारों और अभिभावकों के बीच चर्चा जारी है. यदि इस विषय पर राज्य सरकार, बालभारती या शिक्षा विभाग की ओर से कोई नया आधिकारिक स्पष्टीकरण या संशोधन जारी किया जाता है, तो इस खबर को उसी अनुसार अपडेट किया जाएगा.