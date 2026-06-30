Maharashtra TET Exam: पेपर लीक के बाद बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन होगी महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा

नहीं, साल 2026 में होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, य पहले जैसे ही प्रश्न पुस्तिका और उत्तर OMR शीट वाली रहेगी. स्टूडेंट्स को पहले वाले एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए परीक्षा देनी होगी. हालांकि, पेपर लीक के बाद सुरक्षा में थोड़ी सख्ती और अन्य बदलाव हो सकते हैं. फिलहाल, MSCE की ओर से महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा 2026 की नई डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जा सकती है.