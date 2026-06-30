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Maharashtra TET Exam: पेपर लीक के बाद बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन होगी महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा

Maharashtra TET Online Exam 2027: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (Maharashtra TET) को अगले साल से ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jun 30, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:47 AM IST
Maharashtra TET Exam: पेपर लीक के बाद बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन होगी महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा
Image Credit: Maharashtra TET online examSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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