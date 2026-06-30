Maharashtra TET Exam: पेपर लीक के बाद बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन होगी महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा

Maharashtra TET Online Exam 2027: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को होने वाला था लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया है. वहीं, इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अगले साल से TET परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी जिससे परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा साल 2027 से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET 2027) को सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा. इसके लिए सरकार एक स्पेशल समिति का गठन करेगी, जो ऑनलाइन परीक्षा की रूपरेखा और व्यवस्था तैयार करेगी. अभी तक महाराष्ट्र TET परीक्षा को ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर /OMR आधारित मोड में आयोजित किया जाता था. इस मोड के तहत उम्मीदवारों को प्रश्न पुस्तिका दी जाती थी और उत्तर OMR शीट पर भरने होते थे.
NEET पेपर लीक के बाद सरकार ने पहली परीक्षा को रद्द कर फिर से एग्जाम आयोजित किया था. 3 मई के बाद 21 जून को दोबारा नीट री-एग्जाम हुआ है. इसके बाद अगले साल से सीबीटी मोड में नीट एग्जाम को आयोजित करने का ऐलान किया गया. वहीं, अब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक के मामले के बाद इसे अगले साल से ऑनलाइन आयोजित करने के लिए कह दिया गया है. फिलहाल, इस साल का पेपर भी अभी तक नहीं हुआ है.
महाराष्ट्र TET का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. सरकार पर परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का दबाव बढ़ गया था. वहीं, अब ऑनलाइन परीक्षा लागू करने की तैयारी को पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
नहीं, साल 2026 में होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, य पहले जैसे ही प्रश्न पुस्तिका और उत्तर OMR शीट वाली रहेगी. स्टूडेंट्स को पहले वाले एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए परीक्षा देनी होगी. हालांकि, पेपर लीक के बाद सुरक्षा में थोड़ी सख्ती और अन्य बदलाव हो सकते हैं. फिलहाल, MSCE की ओर से महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा 2026 की नई डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जा सकती है.