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Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र में कक्षा 10वीं का परिणाम कल, दोपहर 1 बजे mahresult.nic.in पर जारी होगा रिजल्ट; यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र में एचएससी (कक्षा 10वीं) का परिणाम 2 मई 2026 को दोपहर 1 बजे mahresult.nic.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स कैसे और कहां से मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 01, 2026, 10:01 AM IST
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Maharashtra HSC Class 10th Result 2026
Maharashtra HSC Class 10th Result 2026

Maharashtra HSC Class 10th Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) की ओर से पुष्टि कर दी गई है कि महाराष्ट्र में 2 मई 2026 को दोपहर 1 बजे एचएससी परिणाम 2026 की घोषणा की जाएगी. बोर्ड की ओर से 10वीं एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा पुणे कार्यालय में सुबह 11:00 बजे आयोजित होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जाएगी. इस दौरान बोर्ड की ओर से परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा. महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को बस कुछ घंटों का इंतजार करना है. परिणाम देखने के अलावा स्टूडेंट्स 10वीं की प्रोविजनल मार्कशीट को आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे.

महाराष्ट्र एचएससी 2026 का रिजल्ट कहां से कर पाएंगे चेक?

10 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित होने वाली एचएससी परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट 2 मई को जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स mahahsscboard.in और hscresult.mkcl.org जैसी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकेंगे. हाई स्कूल परीक्षा के परिणाम को देखने के अलावा मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे. 

डिजिलॉकर से कैसे डाउनलोड करें मार्कशीट?

महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी परीक्षा का रिजल्ट देखने के अलावा मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स डिजिलॉकर का भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए फोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए. चाहें तो डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर भी रिजल्ट देख सकते हैं. इसके अलावा एचएससी की डिजिटल मार्कशीट भी DigiLocker के माध्यम से हासिल कर सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट को अपना फोन नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा जिसके बाद सब्जेक्ट वाइज अंक प्राप्त कर सकेंगे.

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कहां-कहां चेक कर सकेंगे रिजल्ट?

  • results.digilocker.gov.in

  • mahahsscboard.in

  • hscresult.mkcl.org

रिजल्ट के बाद अंकों का वेरिफिकेशन

परिणाम घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स अंकों के वेरिफिकेशन लिए अप्लाई कर सकते हैं. रिजल्ट के बाद यानी 3 मई से 17 मई 2026 तक स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अंकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाने का मौका मिल सकेगा. तय अवधि तक स्टूडेंट्स ऑनलाइन भुगतान विधियों का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: 30 अप्रैल को नहीं आएगा सीबीएसई 12वीं परीक्षा का रिजल्ट, मई में इस दिन जारी होने की उम्मीद; क्या बोले बोर्ड के अधिकारी?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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