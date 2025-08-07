NEET UG 2025 की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 'Self-Freeze' वालों के पास क्या है ऑप्शन
शिक्षा

NEET UG 2025 की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 'Self-Freeze' वालों के पास क्या है ऑप्शन

Maharashtra NEET Merit List 2025: जिन उम्मीदवारों को CAP राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है, उन्हें सबसे पहले लॉगिन करके एक डिक्लेरेशन को स्वीकार करना होगा.

Aug 07, 2025, 01:10 PM IST
NEET UG 2025 की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 'Self-Freeze' वालों के पास क्या है ऑप्शन

Maharashtra NEET Counselling Round 1: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (MHT CET Cell) ने 8 अगस्त 2025 को MBBS और BDS कोर्सेस (Group A) के लिए NEET UG की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार यह मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट medicalug2025.mahacet.org/NEET-UG-2025 पर देख सकते हैं.

कितने उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र हुए हैं?
इस साल कुल 60,021 उम्मीदवार MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किए गए हैं. यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है.

काउंसलिंग की प्रक्रिया और तारीखें क्या हैं?
NEET UG 2025 काउंसलिंग के शेड्यूल के मुताबिक, उम्मीदवार 8 अगस्त से 11 अगस्त 2025 के बीच अपनी पसंद के कॉलेजों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 13 अगस्त को घोषित किया जाएगा. जिन्हें सीट मिलेगी, उन्हें 14 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के बीच संबंधित कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा. (15 और 16 अगस्त को छुट्टी रहेगी)

NRI कोटा, PwD और रिजर्वेशन से जुड़े नियम क्या हैं?

  • NRI कोटे के तहत एडमिशन केवल ARA (Admission Regulating Authority) की अनुमति के बाद ही होगा.

  • PwD कैटेगरी के उम्मीदवारों की पात्रता मेडिकल बोर्ड द्वारा वेरिफिकेशन के बाद तय की जाएगी.

  • जो उम्मीदवार किसी संवैधानिक या विशेष आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उन्हें वैध डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे ताकि उन्हें उसका फायदा मिल सके.

सीट अलॉटमेंट के बाद उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों को CAP राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है, उन्हें सबसे पहले लॉगिन करके एक डिक्लेरेशन को स्वीकार करना होगा. इसके जरिए यह कन्फर्म करना होगा कि उन्होंने आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी दी है (जैसे कटेगरी, मार्क्स, रिजर्वेशन आदि), वह सही है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, वे ऑथेंटिक हैं.

अगर पहली पसंद नहीं मिली तो क्या ऑप्शन हैं?
अगर उम्मीदवार को पहली पसंद के अलावा कोई और कॉलेज मिला है और उसने उसे 'Self-Freeze' किया है, तो उसे वह सीट स्वीकार करनी होगी और ऑनलाइन माध्यम से सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी. ऐसे उम्मीदवार आगे के राउंड में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

Flibrary: अब तक तो लाइब्रेरी में पढ़ते आए हैं आखिर क्या है "फ्लाइब्रेरी"? 

अगर उम्मीदवार को पहली पसंद के अलावा कोई और कॉलेज मिला है और वह अगले राउंड में बेहतर ऑप्शन चाहता है, तो उसे 'Not Freeze' ऑप्शन चुनकर मौजूदा सीट को अस्थायी रूप से स्वीकार करना होगा और ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करनी होगी. ऐसे उम्मीदवार अगले राउंड में शामिल हो सकते हैं.

UPSC एग्जाम पास किए बिना सरकारी नौकरी चाहिए? 1,100 से ज्यादा पदों को भरने की हो रही तैयारी

