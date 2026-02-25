MSCE Pune ने जारी किया NMMS रिजल्ट, 12,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप किसे मिलेगी? जानें पूरा तरीका

महाराष्ट्र के उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने NMMS परीक्षा दी थी. अब उनका इंतजार खत्म हो गया है. MSCE पुणे ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए NMMS रिजल्ट जारी कर दिया है. यह परीक्षा हर साल होती है और इसका मकसद ऐसे होनहार छात्रों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं. इस स्कॉलरशिप से उन्हें आगे की पढ़ाई में मदद मिलती है.

कैसे चेक करें रिजल्ट

छात्र बहुत आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट mscenmms.in या mscepune.in पर जाना होगा. होम पेज पर Maharashtra NMMS Result 2026 या NMMS Merit List 2025-26 का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करते ही रिजल्ट खुल जाएगा. रिजल्ट PDF मेरिट लिस्ट के रूप में भी मिल सकता है.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी

रिजल्ट देखते समय छात्र अपनी सभी जानकारी ध्यान से चेक करें. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और कोड दिया होता है. इसके अलावा MAT और SAT दोनों में मिले नंबर, कुल अंक, कट-ऑफ और राज्य या जिला स्तर पर रैंक भी दी जाती है. साथ ही यह भी बताया जाता है कि छात्र चयनित हुआ है या नहीं.

स्कॉलरशिप और योग्यता

NMMS स्कीम Department of School Education and Literacy के तहत चलाई जाती है, जिसका मकसद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करना है. इस योजना में चयनित छात्रों को 9वीं से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये यानी हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं. योग्यता के लिए छात्र को 7वीं कक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक लाने जरूरी हैं. वहीं परिवार की सालाना आय 3.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. महाराष्ट्र में इस बार कुल 11,682 छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है.

रिजल्ट के बाद क्या करना होगा

जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है उन्हें अपने स्कूल में जाकर दस्तावेजों की जांच करानी होगी. स्कॉलरशिप का पैसा पाने के लिए छात्र को अपने माता-पिता के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा और उसे आधार से लिंक करना जरूरी है. यह पैसा PFMS के जरिए सीधे खाते में भेजा जाएगा.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आगे की जानकारी के लिए समय-समय पर MSCE की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. इससे उन्हें स्कॉलरशिप से जुड़ी हर नई अपडेट मिलती रहेगी.

