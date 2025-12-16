Purohit Service Course: नासिक कुंभ से पहले महाराष्ट्र सरकार की खास पहल, 1 महीने का ‘पुरोहित सेवा’ कोर्स शुरू

Maharashtra Purohit Service Course: महाराष्ट्र के नासिक में 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं. नासिक कुंभ मेला को लेकर राज्य सरकार के स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक खास कदम उठाया है. विभाग ने एक महीने के लिए 'पुरोहित सेवा' कोर्स शुरू किया है. जिसकी शुरुआत आज, 16 दिसंबर, 2025 से हो गई है. आइए हम आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल में बताते हैं.

'पुरोहित सेवा' कोर्स उद्देश्य

‘पुरोहित सेवा’ एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसे हिंदू अनुष्ठानों के लिए पुरोहितों के रूप में ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. एक महीने के 'पुरोहित सेवा' कोर्स में पार्टिसिपेंट्स को वैदिक और पौराणिक परंपराओं, उनके महत्व, पूजा-पाठ के तरीके, शास्त्र अनुसार निर्धारित देवी-देवताओं की पूजा विधियों और सही मंत्रोच्चार का ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि बड़े धार्मिक आयोजन के लिए ट्रेंड मैनपावर तैयार हो सके और इसी के साथ युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले.

आज, 16 दिसंबर, 2025 को नासिक के श्री स्वामी अखंडानंद वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में 21 दिवसीय ‘पुरोहित सेवा’ कोर्स का शुभारंभ हो गया है, जिसका उद्देश्य मेले के दौरान मांग में रहने वाली विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और सेवाओं के लिए ट्रेंड कर्मियों को तैयार करना है. 'पुरोहित सेवा' कोर्स को एक महीने के लिए संयुक्त रूप से कौशल विकास विभाग, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग और रामटेक स्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा.

21 दिनों की ट्रेनिंग

'पुरोहित सेवा' कोर्स को चार चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चरण 25 अंक होल्ड करता है. इस कोर्स को 21 दिनों में 45 घंटे के ट्रेनिंग पीरियड में पूरा कराया जाएगा. वहीं, इस कोर्स में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन साप्ताहिक मौखिक परीक्षा और मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) बेस्ड लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इसी के साथ कोर्स खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन और उपस्थिति के आधार पर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे.

