Hindi Newsशिक्षामहाराष्ट्र RTE में नया ट्विस्ट! 35 हजार से ज्यादा सीटें हो सकती हैं खाली- बोली AAP, सरकार का नियम बना गरीबों का टेंशन?

महाराष्ट्र RTE में नया ट्विस्ट! 35 हजार से ज्यादा सीटें हो सकती हैं खाली- बोली AAP, सरकार का नियम बना गरीबों का टेंशन?

महाराष्ट्र में RTE एडमिशन को लेकर नया विवाद सामने आया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का 1 किमी वाला नया नियम गलत है और इससे हजारों सीटें खाली रह सकती हैं. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:13 AM IST
महाराष्ट्र RTE में नया ट्विस्ट! 35 हजार से ज्यादा सीटें हो सकती हैं खाली- बोली AAP, सरकार का नियम बना गरीबों का टेंशन?

राज्य सरकार ने इस साल RTE एडमिशन के लिए स्कूल चुनने की दूरी 3 किमी से घटाकर 1 किमी कर दी है. इस फैसले पर AAP ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि इससे गरीब बच्चों के एडमिशन पर असर पड़ेगा. महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले को लेकर Aam Aadmi Party ने कड़ी आपत्ति जताई है. पार्टी के प्रवक्ता Mukund Kirdat ने कहा कि यह फैसला गलत है. इससे राज्य में 35 हजार से ज्यादा सीटें खाली रह सकती हैं. उन्होंने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जानबूझकर RTE के तहत एडमिशन कम करना चाहती है.

क्या है RTE कानून
भारत में Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं. इन बच्चों की फीस सरकार देती है ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल सके.

3 किमी से घटाकर 1 किमी किया गया नियम
पहले बच्चों को अपने घर से 3 किलोमीटर के अंदर आने वाले स्कूल चुनने की सुविधा थी. लेकिन इस साल सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया है. AAP का कहना है कि इस फैसले से खासकर गांवों में रहने वाले माता-पिता को परेशानी हो रही है क्योंकि उनके आसपास इतने स्कूल ही नहीं हैं. कई लोगों को फॉर्म भरते समय कोई स्कूल दिखाई ही नहीं दे रहा है.

शहर और गांव दोनों में दिक्कत
पार्टी का कहना है कि शहरों में बड़े प्राइवेट स्कूल अक्सर उन इलाकों में होते हैं जहां गरीब लोग कम रहते हैं. वहीं जहां गरीब बस्तियां ज्यादा हैं, वहां प्राइवेट स्कूल कम हैं. इस वजह से 1 किमी का नियम कई बच्चों के लिए एडमिशन मुश्किल बना रहा है.

35 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने का अंदेशा
पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार करीब 88,182 बच्चों को एडमिशन मिला था, जिनमें से 15,706 बच्चे ऐसे थे जिनके स्कूल घर से 1 किमी से ज्यादा दूर थे. साथ ही करीब 1,09,102 सीटों में से 20,920 सीटें खाली रह गई थीं. अब नए नियम के कारण ये 15,706 सीटें भी खाली रह सकती हैं. इस तरह कुल खाली सीटों की संख्या 35,000 से ज्यादा हो सकती है.

स्कूलों को पैसे देने में देरी का आरोप
AAP ने यह भी कहा कि सरकार कई सालों से स्कूलों को RTE के पैसे समय पर नहीं दे रही है. राज्य में करीब 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान अभी बाकी है. इस योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है. फिर भी देरी क्यों हो रही है. बताया गया कि इस साल यह बकाया रकम 2200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और अगले साल यह 3300 करोड़ रुपये तक जा सकती है.

पहले भी कोर्ट ने रोका था ऐसा फैसला
2024 में भी महाराष्ट्र सरकार ने एक नियम बनाया था, जिसमें 1 किमी के अंदर सरकारी स्कूल होने पर प्राइवेट स्कूलों को 25% सीट देने से छूट दी गई थी. इस फैसले को Bombay High Court और Supreme Court of India ने रद्द कर दिया था. अब AAP का कहना है कि वह इस नए 1 किमी नियम के खिलाफ भी कानूनी कदम उठा सकती है. मामले को लेकर राजनीति और बहस तेज हो गई है. अगर यह नियम लागू रहता है तो हजारों बच्चों को एडमिशन मिलने में दिक्कत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: DTE Karnataka C25 Diploma Result 2026 जारी, छात्र ऑनलाइन ऐसे देख सकते हैं रिजल्ट

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

