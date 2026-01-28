Maharashtra Schools Closed: अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

Maharashtra Schools Closed: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रेसिडेंट अजित पवार का बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद से राज्य भर में शोक का माहौल है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यभर में छुट्टी और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है. महाराष्ट्र में आज से तीन दिन यानी 30 जनवरी, 2026 तक राजकीय शोक रहेगा. इस दौरान राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.

तीन दिन के राजकीय शोक के दौरान महाराष्ट्र के उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है. इसके अलावा 28 से 30 जनवरी, 2026 तक राज्य में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. वहीं, आज, 28 जनवरी को राज्य सरकार के सभी ऑफिस बंद रहे.

मुंबई विश्वविद्यालय ने बदली परीक्षा तिथि

उपमुख्यमंत्री के दुखद निधन के मद्देनजर मुंबई विश्वविद्यालय ने आज, 28 जनवरी, 2026 को होने वाली सभी परीक्षाओं का समय बदल दिया है. यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों और संस्थानों को सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजीत अनंतराव पवार के बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को हुए दुखद निधन के कारण आज की दोपहर की परीक्षा का समय बदल दिया गया है. संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी.

कब हुई दुर्घटना?

प्लेन क्रैश की यह दुखद दुर्घटना बुधवार, 28 जनवरी, 2026 की सुबह महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुई. इस दुर्घटना में 66 वर्षीय नेता अजित पवार के साथ प्लेन में 4 और लोग मौजूद थे. जिनमें- पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, PSO विदिप जाधव और पीए पिंकी माली शामिल थीं. DGCA के अनुसार, सभी लोग VSR एविएशन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे एक लियरजेट 45 (Learjet 45) नामक विमान में सवार थे. दुर्घटना तब हुई, जब NCP नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे और प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय ही क्रैश हो गया, जिसमें प्लेन में सवार सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और पूरे देश को एक बेहद ही दुखद खबर मिली. जानकारी के लिए बता दें, अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई, 1959 को हुआ था.

