Advertisement
trendingNow13089359
Hindi Newsशिक्षाMaharashtra Schools Closed: अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

Maharashtra Schools Closed: अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

Maharashtra Schools Closed: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है, जिसके चलते 30 जनवरी, 2026 तक राज्य भर के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharashtra Schools Closed: अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

Maharashtra Schools Closed: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रेसिडेंट अजित पवार का बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद से राज्य भर में शोक का माहौल है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यभर में छुट्टी और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है. महाराष्ट्र में आज से तीन दिन यानी 30 जनवरी, 2026 तक राजकीय शोक रहेगा. इस दौरान राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.

तीन दिन के राजकीय शोक के दौरान महाराष्ट्र के उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है. इसके अलावा 28 से 30 जनवरी, 2026 तक राज्य में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. वहीं, आज, 28 जनवरी को राज्य सरकार के सभी ऑफिस बंद रहे. 

मुंबई विश्वविद्यालय ने बदली परीक्षा तिथि 
उपमुख्यमंत्री के दुखद निधन के मद्देनजर मुंबई विश्वविद्यालय ने आज, 28 जनवरी, 2026 को होने वाली सभी परीक्षाओं का समय बदल दिया है. यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों और संस्थानों को सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजीत अनंतराव पवार के बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को हुए दुखद निधन के कारण आज की दोपहर की परीक्षा का समय बदल दिया गया है. संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कितने हैं सवर्ण, OBC-SC-ST छात्र? समझें जातीय भेदभाव के मामलों का डेटा

कब हुई दुर्घटना? 
प्लेन क्रैश की यह दुखद दुर्घटना बुधवार, 28 जनवरी, 2026 की सुबह महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुई. इस दुर्घटना में 66 वर्षीय नेता अजित पवार के साथ प्लेन में 4 और लोग मौजूद थे. जिनमें- पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, PSO विदिप जाधव और पीए पिंकी माली शामिल थीं. DGCA के अनुसार, सभी लोग VSR एविएशन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे एक लियरजेट 45 (Learjet 45) नामक विमान में सवार थे. दुर्घटना तब हुई, जब NCP नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे और प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय ही क्रैश हो गया, जिसमें प्लेन में सवार सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और पूरे देश को एक बेहद ही दुखद खबर मिली. जानकारी के लिए बता दें, अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई, 1959 को हुआ था. 

ये भी पढ़ें: देश के पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग करने वाले अफसर कौन थे? आज भी IAS-IPS ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है उनकी किताब

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Schools Closed

Trending news

चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान