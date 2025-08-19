पूरे देश में महाराष्ट्र की श्रावणी टांगे ने किया कमाल, मिली 100% छात्रवृत्ति! जर्मनी कॉलेज में हुआ सेलेक्शन

Maharashtra Shravani Tonge: महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड़ महानगर निगम के स्कूल की छात्रा श्रावणी टांगे (Shravani Tonge) ने कमाल कर दिया है. श्रावणी का सेलेक्शन जर्मनी के प्रतिष्ठित कॉलेज में हुआ है, जिसकी पढ़ाई 28 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है.

जानकारी के अनुसार, कासारवाड़ी स्थित छत्रपति शाहू महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा श्रावणी टांगे का जर्मनी के एक प्रतिष्ठित यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज (UWC) संस्थान, रॉबर्ट बॉश कॉलेज में सेलेक्शन हुआ है. मीडिया से बात करते हुए श्रावणी ने बताया कि उनका नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश सुनिश्चित हो गया है.

सबसे खास बात ये है कि श्रावणी न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे भारत की एकमात्र छात्रा हैं, जिसे सौ प्रतिशत छात्रवृत्ति मिली है. श्रावणी के सेलेक्शन ने यह साबित कर दिया है कि महानगर निगम के स्कूल में भी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण और अनुकूल वातावरण है. बता दें, 10वीं पास छात्रा श्रावणी ने मनपा के स्कूल के शिक्षकों के दृढ़ संकल्प और खुद की लगन से इस सफलता को हासिल किया है. वहीं, अब वह 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए जर्मनी जा रही हैं. वह दो वर्षीय प्रोग्राम में साइंस, मैथ्स अर्थशास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई करेंगे.

जर्मनी के प्रतिष्ठित यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज (यूडब्‍ल्‍यूसी) संगठन, रॉबर्ट बॉश कॉलेजेस के माध्यम से महाराष्ट्र से उन्हें छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है. उन्होंने 10वीं की परीक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है. उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर हैं, जबकि उनकी मां एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं.

लाइ‍ब्रेरी में दिन-रात की पढ़ाई

श्रावणी टांगे ने बताया कि इस परीक्षा की जानकारी उन्हें स्‍कूल की तरफ से दी गई. इसकी लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए स्‍कूल के टीचर ने उनकी बहुत मदद की. बता दें, श्रावणी इस परीक्षा को पास करने के लिए अपना ज्यादातर समय स्‍कूल की लाइ‍ब्रेरी में बीतया करती थीं. उन्होंने बताया कि उनके स्‍कूल में प्रोजेक्‍ट बेस्ड लर्निंग को बहुत महत्‍व दिया जाता है जो उनके लिए काफी मददगार साबित हुआ. यही वजह है कि श्रावणी लिखित और इंटरव्‍यू दोनों परीक्षा में पास हो पाईं.

सरकारी स्कूल में हो रहा विकास

उन्‍होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा. सरकारी स्‍कूल को कम आंकने की जरूरत नहीं है. यहां भी आगे बढ़ने का मौका है. इन स्‍कूलों में पढ़ाई के लेवल पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है. अनुभवी टीचर के साथ अच्‍छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. श्रावणी ने कहा कि उनका सपना है कि वह बड़ी होकर एक टीचर बने.

टीचर का मिला सपोर्ट

श्रावणी के पिता दीपक टांगे ने बताया कि मेरी बेटी को न केवल नगर निगम के स्कूल में शिक्षा मिली, बल्कि उसे सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा भी मिली. साथ-साथ टीचर ने भी हमेशा श्रावणी को मार्गदर्शन दिया. अभिभावकों के सहयोग और स्कूल के माहौल ने उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मुझे उम्‍मीद नहीं थी कि महानगर निगम में पढ़ने वाले छात्रों को इस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

इनपुट- एजेंसी