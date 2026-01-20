Maharashtra SSC Admit Card 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने एसएससी 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट?

Maharashtra SSC Admit Card 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने एसएससी 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आगामी दिनों में परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और इसमें शामिल होने वाले छात्रों के लिए महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें शामिल होने के लिए छात्रों के पास हॉल टिकट जरूर होना चाहिए. आइए महाराष्ट्र एसएससी 2026 एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

MSBSHSE SSC Exam: क्या है परीक्षा की डेट?

महाराष्ट्र एसएससी (10वीं) बोर्ड परीक्षा 2026 को 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा. ये पेन और पेपर वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 जनवरी से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे.

MSBSHSE SSC Admit Card: एडमिट कार्ड कहां जारी?

महाराष्ट्र एसएससी 2026 का हॉल टिकट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी कर दिया गया है. mahahsscboard.in और mahahsscboard.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर एडमिड कार्ड चेक कर सकते हैं. इसके लिए रोल नंबर और जन्मतिथि को एंटर करना होगा. एमएसबीएसएचएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को एसएससी परीक्षा 2026 के महाराष्ट्र हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद परीक्षा से पहले छात्रों को देने होंगे.

कैसे डाउनलोड करें महाराष्ट्र एसएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा हॉल टिकट?

महाराष्ट्र एसएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा के हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए संबंधित स्कूल के अधिकारी और निजी छात्र एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं.

सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाएं. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में SSC एडमिट कार्ड लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. स्क्रॉल करने के बाद ‘संस्थान के लिए लॉगिन’ सेक्शन सर्च करें. SSC ऑप्शन के लिए ‘यहां साइन इन करें’ पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अनाने के बाद लॉगिन कर लें और फिर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. यहां से एसएससी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी प्राप्त कर लें.

अधिक जानकारी या लेटेस्ट अपडेट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स- mahahsscboard.in या mahahsscboard.maharashtra.gov.in पर जा सकते हैं. एडमिट कार्ड में नाम या जन्मतिथि जैसी गलती होने पर सुधार करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.

