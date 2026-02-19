महाराष्ट्र SSC 2026 का काउंटडाउन खत्म! कल से 10वीं की परीक्षा शुरू, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले पढ़ लें रूल्स और टाइमिंग

महाराष्ट्र बोर्ड की SSC यानी 10वीं की परीक्षा इस साल 20 फरवरी से शुरू हो रही है. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं. बोर्ड ने इस बार कई जरूरी बदलाव किए हैं और छात्रों को परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है.

कल से शुरू होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं

Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education की ओर से SSC Class 10 की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू की जा रही है. इस साल करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे. परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 5111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसमें रेगुलर, प्राइवेट और दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र भी शामिल हैं.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

इस बार परीक्षा दो अलग-अलग समय पर होगी. सुबह की शिफ्ट सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी. वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगी. हालांकि सभी पेपर के लिए नहीं है. कुछ खास विषयों के लिए ही होगी.

इस बार नहीं मिलेगा पढ़ने का समय

बोर्ड ने इस साल एक बड़ा बदलाव किया है. पहले छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है. यानी अब पेपर मिलते ही समय शुरू हो जाएगा.

रिपोर्टिंग टाइम का रखें ध्यान

छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है. इससे एंट्री और जांच की प्रक्रिया आराम से पूरी हो सकेगी.

पूरा एग्जाम शेड्यूल

परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलने वाली है. 20 फरवरी को पहली भाषा का पेपर होगा, जिसमें मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली और पंजाबी शामिल हैं. इसी दिन दोपहर में जर्मन और फ्रेंच भाषा का पेपर भी होगा.

21 फरवरी को वोकेशनल और टेक्निकल विषयों की परीक्षा होगी, जैसे मल्टी स्किल, एग्रीकल्चर और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की परीक्षा होगी. 23 और 25 फरवरी को दूसरी और तीसरी भाषा के पेपर लिए जाएंगे. 27 फरवरी को इंग्लिश भाषा का पेपर होगा. 4 मार्च को हिंदी का पेपर होगा. 6 और 9 मार्च को गणित के दोनों भाग यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री की परीक्षा होगी.

बता दें, 11 और 13 मार्च को साइंस और टेक्नोलॉजी के पेपर होंगे. 16 मार्च को सोशल साइंस का पहला पेपर (इतिहास और राजनीति) होगा और 18 मार्च को दूसरा पेपर (भूगोल) लिया जाएगा.

एग्जाम के दिन क्या-क्या रखें ध्यान

छात्रों को अपने एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी जरूर साथ लानी होगी. इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही जरूरी स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, रबर और ज्योमेट्री बॉक्स पारदर्शी पाउच में लेकर आना होगा. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा हॉल में ले जाना पूरी तरह मना है. बता दें, छात्रों को परीक्षा के दौरान केंद्र के अधिकारियों और निरीक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.

नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम

बोर्ड ने इस बार नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. साथ ही बार-बार ड्यूटी बदलने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो सके.

