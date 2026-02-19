Advertisement
trendingNow13115326
Hindi Newsशिक्षामहाराष्ट्र SSC 2026 का काउंटडाउन खत्म! कल से 10वीं की परीक्षा शुरू, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले पढ़ लें रूल्स और टाइमिंग

महाराष्ट्र SSC 2026 का काउंटडाउन खत्म! कल से 10वीं की परीक्षा शुरू, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले पढ़ लें रूल्स और टाइमिंग

महाराष्ट्र में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है. इस बार 16 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी और बोर्ड ने इस बार अतिरिक्त पढ़ने का समय भी खत्म कर दिया है. साथ ही छात्रों के लिए सख्त नियम भी जारी किए गए हैं.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र SSC 2026 का काउंटडाउन खत्म! कल से 10वीं की परीक्षा शुरू, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले पढ़ लें रूल्स और टाइमिंग

महाराष्ट्र बोर्ड की SSC यानी 10वीं की परीक्षा इस साल 20 फरवरी से शुरू हो रही है. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं. बोर्ड ने इस बार कई जरूरी बदलाव किए हैं और छात्रों को परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है.

कल से शुरू होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education की ओर से SSC Class 10 की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू की जा रही है. इस साल करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे. परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 5111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसमें रेगुलर, प्राइवेट और दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र भी शामिल हैं.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
इस बार परीक्षा दो अलग-अलग समय पर होगी. सुबह की शिफ्ट सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी. वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगी. हालांकि सभी पेपर के लिए नहीं है. कुछ खास विषयों के लिए ही होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बार नहीं मिलेगा पढ़ने का समय
बोर्ड ने इस साल एक बड़ा बदलाव किया है. पहले छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है. यानी अब पेपर मिलते ही समय शुरू हो जाएगा.

रिपोर्टिंग टाइम का रखें ध्यान
छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है. इससे एंट्री और जांच की प्रक्रिया आराम से पूरी हो सकेगी.

पूरा एग्जाम शेड्यूल
परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलने वाली है. 20 फरवरी को पहली भाषा का पेपर होगा, जिसमें मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली और पंजाबी शामिल हैं. इसी दिन दोपहर में जर्मन और फ्रेंच भाषा का पेपर भी होगा. 

21 फरवरी को वोकेशनल और टेक्निकल विषयों की परीक्षा होगी, जैसे मल्टी स्किल, एग्रीकल्चर और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की परीक्षा होगी. 23 और 25 फरवरी को दूसरी और तीसरी भाषा के पेपर लिए जाएंगे. 27 फरवरी को इंग्लिश भाषा का पेपर होगा. 4 मार्च को हिंदी का पेपर होगा. 6 और 9 मार्च को गणित के दोनों भाग यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री की परीक्षा होगी.

बता दें, 11 और 13 मार्च को साइंस और टेक्नोलॉजी के पेपर होंगे. 16 मार्च को सोशल साइंस का पहला पेपर (इतिहास और राजनीति) होगा और 18 मार्च को दूसरा पेपर (भूगोल) लिया जाएगा.

एग्जाम के दिन क्या-क्या रखें ध्यान
छात्रों को अपने एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी जरूर साथ लानी होगी. इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही जरूरी स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, रबर और ज्योमेट्री बॉक्स पारदर्शी पाउच में लेकर आना होगा. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा हॉल में ले जाना पूरी तरह मना है. बता दें, छात्रों को परीक्षा के दौरान केंद्र के अधिकारियों और निरीक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.

नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम
बोर्ड ने इस बार नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. साथ ही बार-बार ड्यूटी बदलने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो सके.

यह भी पढ़ें: एग्जाम शुरु होते ही दिल की धड़कन तेज? अंग्रेजी पेपर में ऐसे मारे बाजी, जान लें आंसर राइटिंग का सबसे आसान तरीका

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra ssc class 10 exam

Trending news

फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं, मशीन से जवाब... क्या AI लोकतंत्र के लिए
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं, मशीन से जवाब... क्या AI लोकतंत्र के लिए
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
43 Temporary Operating Bases (TOBs) in hilly terrains located at altitudes of nearly 6
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
DMDK
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
AI Impact Summit 2026
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात