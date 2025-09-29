Advertisement
Maharashtra Board Exam 2026 Date: महाराष्ट्र बोर्ड SSC-HSC टाइम टेबल कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे डेट शीट डाउनलोड

Maharashtra SSC HSC Time Table 2026: सीबीएसई बोर्ड की टेंटेटिव डेट शीट जारी होने के बाद से अब अलग-अलग राज्यों में भी छात्र बोर्ड एग्जाम शेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:52 PM IST
Maharashtra Board Exam 2026 Date: महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) के सभी छात्र टाइम टेबल(Date Sheet 2026) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी और हायर सेकंडरी एजुकेशन (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education)परीक्षा का शेड्यूल जारी कर सकता है. छात्र इसे जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाकर इसे चेक कर पाएंगे. टाइम टेबल पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा. 

पिछले साल कब हुई थी परीक्षा?
पिछले साल की बात करें तो साल 2024 में महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 17 मार्च और 11 फरवरी से 11 मार्च, 2025 तक आयोजित की गई थीं. ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस वर्ष भी महाराष्ट्र एसएससी, एचएससी बोर्ड परीक्षा 2026 लगभग इसी समय पर आयोजित की जाएगी.

GATE 2026: बढ़ गई गेट परीक्षा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अब बिना लेट फीस के साथ इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

महाराष्ट्र SSC, HSC टाइम टेबल 2026 कैसे डाउनलोड करें? (How to download Maharashtra SSC, HSC Time Table 2026?)

  • टाइम टेबल जारी होने पर छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर आपको HSC के लिए टाइम टेबल या SSC 2026 के लिए टाइम टेबल का लिंक शो हो जाएगा. 

  • आप इसपर क्लिक करें. ऐसा करते ही एक पीडीएफ फाइल सामने खुल जाएगी. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और चाहे तो प्रिंटआउट निकाल लें. 

Success Story: दिन में मजदूरी, रात में यूट्यूब वीडियो से की पढ़ाई; नीट क्वालिफाई कर रचा इतिहास, पढ़ें सफलता की कहानी

टाइम टेबल में क्या-क्या रहेगा?

  • परीक्षा की तारीख

  • परीक्षा का समय

  • परीक्षा का दिन

  • विषय

  • एग्जाम सेंटर

  • सब्जेक्ट लिस्ट

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

Maharashtra Board Exam 2026

