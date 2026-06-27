/Maharashtra TET Paper Leak: पुलिस का बड़ा एक्शन! डायमंड होटल से भागे 3 आरोपी सहारा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. इससे चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा फिलहाल टल गई है. विभाग ने अभी नई परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच पूरी की जाएगी, उसके बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा. यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में TET परीक्षा विवादों में आई हो. इससे पहले वर्ष 2025 में भी कोल्हापुर से पेपर लीक का मामला सामने आया था. लगातार दूसरी बार ऐसी घटना होने से परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार है, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने और इस मामले में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.