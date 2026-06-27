/Maharashtra TET Paper Leak: पुलिस का बड़ा एक्शन! डायमंड होटल से भागे 3 आरोपी सहारा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 28 जून 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षा से महज 24 घंटे पहले पेपर लीक होने की खबर ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग हरकत में आ गए. जांच के दौरान पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है.
दरअसल, आरोपियों को पहले डायमंड होटल में तलाशा गया, लेकिन वे वहां से भाग निकले. बाद में पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें सहारा एयरपोर्ट इलाके से हिरासत में ले लिया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंचा और इसके पीछे कितने लोगों का नेटवर्क काम कर रहा था.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से 28 जून को राज्यभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी थी. लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ठाणे जिले में पेपर लीक होने की सूचना सामने आई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों के पास प्रश्नपत्र मिलने की सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस तक पहुंची. अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि बरामद प्रश्नपत्र वास्तविक TET पेपर था या किसी तरह का मॉक टेस्ट पेपर. इस बीच पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई. करीब चार लाख से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
पेपर लीक मामले की जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध भिवंडी के कोनगांव स्थित डायमंड होटल में मौजूद हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा, लेकिन आरोपी वहां से पहले ही फरार हो चुके थे. इसके बाद पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर निगरानी बढ़ाई और जाल बिछाकर सहारा एयरपोर्ट इलाके से तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया. सूत्रों के अनुसार पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि प्रश्नपत्र उनके पास कैसे पहुंचा और इस पूरे रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि क्या यह किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा है या कुछ लोगों की मिलीभगत से पेपर बाहर पहुंचा.
पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. इससे चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा फिलहाल टल गई है. विभाग ने अभी नई परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच पूरी की जाएगी, उसके बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा. यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में TET परीक्षा विवादों में आई हो. इससे पहले वर्ष 2025 में भी कोल्हापुर से पेपर लीक का मामला सामने आया था. लगातार दूसरी बार ऐसी घटना होने से परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार है, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने और इस मामले में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.