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Maharashtra TET Paper Leak: पुलिस का बड़ा एक्शन! डायमंड होटल से भागे 3 आरोपी सहारा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र TET 2026 परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई. परीक्षा से 24 घंटे पहले तीन आरोपी गिरफ्तार हुए. जानिए पेपर लीक कैसे हुआ, पुलिस जांच में क्या सामने आया और नई परीक्षा कब होगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 27, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST
Maharashtra TET Paper Leak: पुलिस का बड़ा एक्शन! डायमंड होटल से भागे 3 आरोपी सहारा एयरपोर्ट से गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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