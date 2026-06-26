MSCE के अनुसार सभी महिला उम्मीदवारों का चेहरा परीक्षा के दौरान दिखाई देना चाहिए. अगर कोई उम्मीदवार अपना चेहरा ढक लेगा तो परीक्षा कक्ष में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी के लिए ये देख पाना मुश्किल होगा कि कोई उम्मीदवार किसी अन्य अभ्यर्थी से बात तो नहीं कर रहा है. ऐसे में अगर किसी तरह के संदेह होने पर महिला उम्मीदवार से चेहरा दिखाने के लिए कहा जाए तो विवाद हो सकता है. इसलिए साफ तौर पर परिषद ने कहा है कि महिला उम्मीदवार दुपट्टा, ओढ़नी, स्कार्फ या बुर्का सहित अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं लेकिन शर्त है कि उन्हें परीक्षा सेंटर में गर्दन के ऊपर यानी सिर, कान और चेहरे को किसी भी कपड़े से ढकने की अनुमति नहीं होगी.