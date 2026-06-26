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Maharashtra TET 2026: महिला उम्मीदवारों को राहत, हिजाब, बुर्का और दुपट्टा पहनकर दे सकेंगी परीक्षा; MSCE ने बदले नियम

Maharashtra TET 2026 New Dress Code Rules: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से ड्रेस कोर्ड से संबंधित बदलाव किए गए हैं जिसके बाद महिला उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में ड्रेस कोर्ड को लेकर नए नियम जारी किए गए, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:41 AM IST
Maharashtra TET 2026: महिला उम्मीदवारों को राहत, हिजाब, बुर्का और दुपट्टा पहनकर दे सकेंगी परीक्षा; MSCE ने बदले नियम
Image Credit: Maharashtra TET 2026 New RulesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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