Maharashtra TET 2026 New Dress Code Rules: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (Maharashtra TET) 2026 से पहले महिला उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने अपने पहले के निर्देशों में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि महिला अभ्यर्थी हिजाब, बुर्का और दुपट्टा पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगी. इससे पहले जारी ड्रेस कोर्ड संबंधित गाइडलाइन में हिजाब, बुर्का और दुपट्टा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद कई उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज कराई थी. संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित ड्रेस कोड और सुरक्षा जांच का पालन करते हुए महिला उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगी.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा 28 जून 2026 को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा से संबंधित ड्रेस कोड नियमों में बदलाव किए गए हैं. महिला अभ्यर्थियों को अब हिजाब, बुर्का या दुपट्टा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति है. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर हुई चर्चा और कई महिला उम्मीदवारों द्वारा परिषद को भेजे गए ईमेल के बाद हिजाब और बुर्के पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है.
परिषद ने बुर्का और दुपट्टा पर लगाए प्रतिबंध को हटाने के साथ साफतौर पर ये भी कहा है कि किसी भी उम्मीदवार का चेहर ढका हुआ नहीं होना चाहिए. ऐसा होने पर परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं मिलेगी. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान महिला उम्मीदवारों का चेहरा पूरी तरह दिखाई देना अनिवार्य होगा. दरअसल, सभी परीक्षा केंद्रों पर लाइव CCTV निगरानी की जाएगी. इस दौरान फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो मॉनिटरिंग का यूज किया जाएगा.
MSCE के अनुसार सभी महिला उम्मीदवारों का चेहरा परीक्षा के दौरान दिखाई देना चाहिए. अगर कोई उम्मीदवार अपना चेहरा ढक लेगा तो परीक्षा कक्ष में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी के लिए ये देख पाना मुश्किल होगा कि कोई उम्मीदवार किसी अन्य अभ्यर्थी से बात तो नहीं कर रहा है. ऐसे में अगर किसी तरह के संदेह होने पर महिला उम्मीदवार से चेहरा दिखाने के लिए कहा जाए तो विवाद हो सकता है. इसलिए साफ तौर पर परिषद ने कहा है कि महिला उम्मीदवार दुपट्टा, ओढ़नी, स्कार्फ या बुर्का सहित अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं लेकिन शर्त है कि उन्हें परीक्षा सेंटर में गर्दन के ऊपर यानी सिर, कान और चेहरे को किसी भी कपड़े से ढकने की अनुमति नहीं होगी.