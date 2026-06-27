/Maharashtra TET Paper Leak: अब महाराष्ट्र TET का पेपर हुआ लीक, परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को बड़ा झटका, पेपर रद्द!

महाराष्ट्र राज्य में 28 जून 2026 को महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) 2026 का आयोजन कुल 1028 केंद्रों में किया जाता और नीट पेपर में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. काउंसिल ने एक आधिकारिक नोटिस में बताया कि 27 जून 2026 को सुबह लगभग 4 बजे किसी ने पेपर लीक की गुप्त जानकारी दी थी जिसके बाद भिवंडी पुलिस द्वारा सदर इलाके में छापा मारा गया और वहां से परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र हासिल हुए. पुलिस के अनुसार असल परीक्षा के पेपर से मिलते-जुलते प्रश्न पत्र हासिल हुए हैं और इस मामले को भिवंडी पुलिस ने दर्ज कर लिया है.