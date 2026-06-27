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Maharashtra TET Paper Leak: अब महाराष्ट्र TET का पेपर हुआ लीक, परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को बड़ा झटका, पेपर रद्द!

Maharashtra TET 2026 Paper Leak: NEET पेपर लीक के बाद ठाणे में TET पेपर लीक की घटना सामने आई है. कल यानी 28 जून 2026 को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना था.

Published: Jun 27, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:53 PM IST
Maharashtra TET Paper Leak: अब महाराष्ट्र TET का पेपर हुआ लीक, परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को बड़ा झटका, पेपर रद्द!
Image Credit: Maharashtra TET 2026 paper leakSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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