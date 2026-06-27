/Maharashtra TET Paper Leak: अब महाराष्ट्र TET का पेपर हुआ लीक, परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को बड़ा झटका, पेपर रद्द!

Maharashtra TET 2026 Paper Leak: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा आयोजित होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (Maharashtra TET) से ठीक एक दिन पहले कथित पेपर लीक का मामला सामने आया है. ठाणे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भिवंडी इलाके में छापेमारी कर परीक्षा का प्रश्नपत्र बरामद करने का दावा किया है. 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने का मामला सामने आया. इस मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. इस घटना के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही इस संबंध में जानकारी साझा किए जा सकती है.
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर ठाणे पुलिस जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है. फिलहाल, परीक्षा रद्द किए जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हालांकि, पेपर लीक के बाद 28 जून को होने वाली TET परीक्षा रद्द होने की संभावना जताई जा रही है.
#BREAKING: Maharashtra Teacher Eligibility Test (TET) 2026, scheduled for June 28, has been postponed after authorities found that some individuals in Bhiwandi possessed questions matching the exam paper. A police case has been registered, and the examination has been deferred… pic.twitter.com/dpCFtbgRAN
— IANS (@ians_india) June 27, 2026
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MahaTET) में राज्यभर के 4,28,122 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद थी. हालांकिं, पेपर लीक की घटना के बाद शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है. जल्द ही महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा की नई तारीख की घोषित की जा सकती है.
महाराष्ट्र राज्य में 28 जून 2026 को महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) 2026 का आयोजन कुल 1028 केंद्रों में किया जाता और नीट पेपर में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. काउंसिल ने एक आधिकारिक नोटिस में बताया कि 27 जून 2026 को सुबह लगभग 4 बजे किसी ने पेपर लीक की गुप्त जानकारी दी थी जिसके बाद भिवंडी पुलिस द्वारा सदर इलाके में छापा मारा गया और वहां से परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र हासिल हुए. पुलिस के अनुसार असल परीक्षा के पेपर से मिलते-जुलते प्रश्न पत्र हासिल हुए हैं और इस मामले को भिवंडी पुलिस ने दर्ज कर लिया है.
इस साल ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के मामलों ने देश की परीक्षा सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं. पहले NEET परीक्षा को लेकर विवाद सामने आए थे और अब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MahaTET) के कथित पेपर लीक ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है. लाखों अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य दोनों पर असर डालती हैं.