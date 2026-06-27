/Maharashtra TET Paper Leak: 2018, 2025 और अब 2026 में पेपर लीक... आखिर कब तक सिस्टम की बलि चढ़ते रहेंगे 4 लाख छात्र?

साहब... किताबें खरीदने के लिए पिताजी ने अपनी साइकिल बेच दी थी. रात-रात भर जागकर पढ़ाई की, ताकि इस बार शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सके. परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि पेपर लीक हो गया है. अब आप ही बताइए, हमारी क्या गलती थी?' यह दर्द पुणे के एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े उस अभ्यर्थी का है, जिसकी आंखों में गुस्सा और भविष्य को लेकर उम्मीदें थी.
28 जून 2026 को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (Maha TET) में शामिल होने वाले 4.28 लाख छात्रों की कहानी भी इस अभ्यर्थी से अलग नहीं है. परीक्षा से महज 24 घंटे पहले जब ठाणे के भिवंडी इलाके से पेपर लीक की खबर आई, तो एक झटके में लाखों युवाओं के सपने और महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया. लेकिन ये पहली बार नहीं है. महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का इतिहास बताता है कि यहां छात्र अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि सिस्टम के लूपहोल्स और भ्रष्टाचार से हार रहे हैं.
अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो महा-टीईटी परीक्षा का दामन हमेशा से दागदार रहा है. साल दर साल बदलते रहे, लेकिन छात्रों के साथ होने वाला खिलवाड़ नहीं बदला:
ये महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे शर्मनाक परीक्षा घोटाला था. पुणे साइबर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा परिषद के कमिश्नर और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर सीधे रिजल्ट के डिजिटल डेटाबेस में हेरफेर कर दिया था. पैसे लेकर लोगों को पास कर दिया गया. इसके बाद जब मामला सामने आया तो 9,500 से अधिक फर्जी उम्मीदवारों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया.
अभी छात्र पिछले सदमे से उबरे भी नहीं थे कि 23 नवंबर 2025 की परीक्षा में फिर से अनुचित साधनों के इस्तेमाल का मामला सामने आया. कोल्हापुर में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई और जांच के बाद 22 उम्मीदवारों की पात्रता रद्द की गई और अब, जून 2026 में तो हद ही हो गई. परीक्षा से ठीक एक दिन पहले दिल्ली, हरियाणा और बिहार के अंतरराज्यीय गिरोह ने पूरा प्रश्नपत्र ही लीक कर दिया. पुलिस ने आरोपियों को सहारा एयरपोर्ट से दबोचा तो जरूर, लेकिन तब तक 4 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक चुका था.
हर बार जब कोई परीक्षा रद्द होती है, तो सरकार और प्रशासन की तरफ से एक ही घिसा-पिटा बयान आता है, 'दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा'. लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि दूर-दराज के गांवों से, कर्ज लेकर, महानगरों के 10 बाई 10 कमरों में रहकर तैयारी करने वाले छात्रों पर इसका क्या मानसिक और आर्थिक असर पड़ता है.
लगातार हो रहे इन हादसों से अब परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जब सीसीटीवी, कड़े कानून और पुलिस के पहरे के दावे किए जाते हैं, तो फिर ये प्रश्नपत्र इतनी आसानी से 'लीकेज पॉइंट' तक कैसे पहुंच जाते हैं?
हालांकि, कड़वा सच ये है कि जब तक शिक्षा विभाग और परीक्षा एजेंसियों के भीतर बैठे 'विभीषणों' और बाहरी सॉल्वर गैंग के इस संगठित सिंडिकेट को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र इसी तरह सिस्टम की बलि चढ़ते रहेंगे. महाराष्ट्र के 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार तो है, लेकिन उनके मन में एक ही यक्ष प्रश्न गूंज रहा है.'क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा?'