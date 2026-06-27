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Maharashtra TET Paper Leak: 2018, 2025 और अब 2026 में पेपर लीक... आखिर कब तक सिस्टम की बलि चढ़ते रहेंगे 4 लाख छात्र?

महाराष्ट्र TET 2026 पेपर लीक ने 4.28 लाख अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फेर दिया. जानिए 2018 से 2026 तक के महाघोटालों का पूरा इतिहास, सिस्टम की सबसे बड़ी चूक और आखिर कब रुकेगा पेपर लीक का सिलसिला.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 27, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:30 PM IST
Maharashtra TET Paper Leak: 2018, 2025 और अब 2026 में पेपर लीक... आखिर कब तक सिस्टम की बलि चढ़ते रहेंगे 4 लाख छात्र?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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