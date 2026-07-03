/Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा, प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरफ्तार

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार और पंजाब से तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान इस पूरे रैकेट के कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया है. पुलिस का दावा है कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लीक प्रश्नपत्रों के वितरण का नेटवर्क खड़ा किया था. हालांकि, मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता अब भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
महाराष्ट्र पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत निवासी कपिल दहिया को पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने मुंबई में MAHA TET का लीक प्रश्नपत्र बेचा था. दूसरा आरोपी मिथुन सिंह है, जिसे बिहार से गिरफ्तार किया गया. जांच के अनुसार उसने पुणे में लीक प्रश्नपत्र बेचने का काम किया था. तीसरा आरोपी सोनू सिंह है, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और कथित तौर पर पेपर माफिया से जुड़ा हुआ है. उसे बिहार के हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया.
पुलिस जांच में सामने आया है कि मामले का कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने और अपनी दुकान से लीक प्रश्न पत्रों के प्रिंट आउट निकलवाने का काम करता था. इससे पहले हरियाणा निवासी धीरज को इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था. वहीं, मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उसकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है. हालांकि, इस मामले में उसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) होने से एक दिन पहले पेपर लीक मामला सामने आया था. तड़के सुबह 4 बजे के करीब 27 जून 2026 को भिवंडी पुलिस ने लीक पेपर बरामद किया था. पुलिस ने ठाणे जिले के कोंगांव इलाके से आकाश, राजीव और धीरज नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पूछताछ के बाद कथित तौर पर पूरे नेटवर्क और बिजेंद्र गुप्ता के नाम का खुलासा हुआ है. पुलिस जांच के अनुसार लीक प्रश्न पत्रों को करोड़ों रुपये में बेचने की प्लानिंग थी और कई राज्यों में इसे लेकर पूरा नेटवर्क एक्टिव था. फिलहाल, मामले की जांच तेजी से जारी है.