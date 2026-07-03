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Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा, प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरफ्तार

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पेपर बेचने वाले गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच में इस पूरे रैकेट के कथित मास्टरमाइंड की पहचान भी हो गई है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:47 AM IST
Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा, प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरफ्तार
Image Credit: Maharashtra TET Paper LeakSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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