/Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा, प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरफ्तार

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार और पंजाब से तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान इस पूरे रैकेट के कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया है. पुलिस का दावा है कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लीक प्रश्नपत्रों के वितरण का नेटवर्क खड़ा किया था. हालांकि, मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता अब भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.