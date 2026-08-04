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Maharashtra TET Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस से कूड़ेदान और फिर जूते में छिपाया... छात्रों तक कैसे पहुंचा MAHA टीईटी का पेपर, आरोपियों ने खुद किया खुलासा

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक की जांच में एक बड़ा अपडेट आया है जिसके जरिए पता चला है कि कैसे महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा से पहले उम्मीदवारों तक प्रश्न पत्र पहुंचा और पेपर लीक हुआ. इस पूरे पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड से पूछताछ के दौरान MAHA TET पेपर लीक से जुड़ी जानकारी हासिल की गई है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:55 PM IST
Maharashtra TET Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस से कूड़ेदान और फिर जूते में छिपाया... छात्रों तक कैसे पहुंचा MAHA टीईटी का पेपर, आरोपियों ने खुद किया खुलासा
Image Credit: Maharashtra TET Paper Leak Update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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