/Maharashtra TET Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस से कूड़ेदान और फिर जूते में छिपाया... छात्रों तक कैसे पहुंचा MAHA टीईटी का पेपर, आरोपियों ने खुद किया खुलासा

जांच में सामने आया कि प्रिंटिंग प्रेस में बाबूलाल कुशवाहा नामक एक शख्स करीब 20 साल से काम कर रहा था जिसे कुछ पैसों और घर का लालच देकर ये काम करवाया गया है. प्रश्न पत्र की छपाई के बाद जो डिस्पोजल बॉक्स में खराब पेपर था उसे चुराकर बाबूलाल कुशवाहा ने नरेश कुमार महौर उर्फ निक्की की मदद से जूतों के तलवों के नीचे छिपाया और वहां से बाहर निकले. बता दें कि निक्की प्रिंटिंग प्रेस में घंटे के हिसाब से वहां की एक अस्थायी कर्मचारी थी. इन दोनों ने मिलकर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकाल लिया और प्रिंटिंग प्रेस के पूर्व कर्मचारी सोनू दिवाकर को वो पेपर दे दिया. इसके बाद संजय शर्मा को पेपर सौंप दिया गया और आखिर में कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता तक महाराष्ट्र टीईटी पेपर पहुंचे.