/Maharashtra TET Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस से कूड़ेदान और फिर जूते में छिपाया... छात्रों तक कैसे पहुंचा MAHA टीईटी का पेपर, आरोपियों ने खुद किया खुलासा

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (Maha TET) को 28 जून 2026 को आयोजित किया जाने वाला था लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले परीक्षा के कथित पेपर लीक का मामला सामने आया. ठाणे पुलिस ने भिवंडी इलाके में तड़के सुबह छापेमारी की और फिर वहां से उन्हें महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र बरामद हुए थे जिसके बाद एग्जाम को तुरंत रद्द कर दिया गया था. इस मामले की जांच लगातार की जा रही है. पहले कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था. करीब 15 आरोपियों को 15 दिन पुलिस के पास रखने के बाद कोर्ट भेजा गया.
हाल ही में पेपर लीक मामले में कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल ये हुई कि उनके सामने कई राज खुल रहे हैं. आरोपियों ने भी खुलासा किया है कि कैसे महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा का पेपर लीक किया गया और कहां से आरोपियों को परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल हुआ है.
पुलिस जांच में ये पता चला है कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था. यहां के कूड़ेदान से पेपर को चुराया गया था. जांच कर रही पुलिस ने सूचना दी कि जहां पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रिंट हो रहा था वहां के डिस्पोजल बॉक्स से खराब कॉपियां चुराकर उसे जूतों में छिपाकर आरोपियों ने पूरा पेपर लीक को अंजाम दिया.
जांच में सामने आया कि प्रिंटिंग प्रेस में बाबूलाल कुशवाहा नामक एक शख्स करीब 20 साल से काम कर रहा था जिसे कुछ पैसों और घर का लालच देकर ये काम करवाया गया है. प्रश्न पत्र की छपाई के बाद जो डिस्पोजल बॉक्स में खराब पेपर था उसे चुराकर बाबूलाल कुशवाहा ने नरेश कुमार महौर उर्फ निक्की की मदद से जूतों के तलवों के नीचे छिपाया और वहां से बाहर निकले. बता दें कि निक्की प्रिंटिंग प्रेस में घंटे के हिसाब से वहां की एक अस्थायी कर्मचारी थी. इन दोनों ने मिलकर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकाल लिया और प्रिंटिंग प्रेस के पूर्व कर्मचारी सोनू दिवाकर को वो पेपर दे दिया. इसके बाद संजय शर्मा को पेपर सौंप दिया गया और आखिर में कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता तक महाराष्ट्र टीईटी पेपर पहुंचे.
जांच में ये भी सामने आया है कि कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र ने प्रिंटिंग प्रेस पर नजर रखने का काम सोनू को सौंपा था. लगातार बाबूलाल कुशवाहा और निक्की के संपर्क में रहकर सोनू पूरी नजर रख रहा था और जैसे ही टीईटी परीक्षा के पेपर की छपाई शुरू हुई तो बिजेंद्र को उसकी जानकारी दी गई. प्रिंटिंग प्रेस के कूड़ेदान से जो फेंका हुआ पेपर निकाला वो ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया और उसे लीक किया.
टीआईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस में जिन प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग थोड़ी खराब या कमियों के साथ होती है या स्याही के निशान होते हैं उसे डिस्पोजल बॉक्स में फेंक दिया जाता था. हालांकि, उस डिस्पोजल एरिया की निगरानी कुछ खास तरह से नहीं की जाती है. बस इसी का फायदा बाबूलाल कुशवाहा और निक्की ने उठाकर खराब प्रश्न पत्रों को नष्ट होने से पहले कूड़ेदान से निकाला और फिर मास्टरमाइंड तक पहुंचाया गया.