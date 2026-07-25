Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Maharashtra TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार, आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता से पुणे में होगी पूछताछ; खुलेंगे कई राज!

Maharashtra TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार, आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता से पुणे में होगी पूछताछ; खुलेंगे कई राज!

Maharashtra TET Paper Leak Update: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को बिहार से भिवंडी पुलिस ने दबोचा और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुणे लाया गया है. जहां उससे पूछताछ कीजाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:25 AM IST
Maharashtra TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार, आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता से पुणे में होगी पूछताछ; खुलेंगे कई राज!
Image Credit: Maharashtra TET paper leak

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संप्रभुता के मुद्दे का सवाल, भारत ने दिखाया आईना; चीन को चुभेगी बात
India China relations30 min ago
2
Sridhar Vembu social media ban31 min ago
3
Liquor shops closed34 min ago
4
Ramayana42 min ago
5
vivah muhurat 202648 min ago