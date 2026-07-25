/Maharashtra TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार, आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता से पुणे में होगी पूछताछ; खुलेंगे कई राज!

Maharashtra TET Paper Leak Update: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले के मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है. भिवंडी पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के लिए आरोपी बिजेंद्र गुप्ता को पुणे ले जाया जाएगा. पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.